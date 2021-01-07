佔領國會︱建制抽水類比佔領立會　陸頌雄：分別是美警射殺示威者

美國國會舉行聯席會議認證大選的選舉人票結果，總統特朗普（Donald Trump）在白宮外舉行「拯救美國」（Save America）集會，批評大選不公並揚言不會放棄和承認落敗。他的支持者其後衝入國會大樓，與警方爆發激烈衝突，其中一名女子中槍傷重不治，事件受國際關注。 在香港，一眾建制派人士齊齊「抽水」，將美國示威者衝擊國會大樓事件，與香港示威者前年佔領立法會作比較。全國政協副主席、前特首梁振英今日（7日）於Facebook撰文，稱不斷追求美國制度的泛民，「說什麼有暴徒攻入立法會是因為香港沒有民主」，呼籲他們應再想一遍。

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何君堯：美國安局很快仿傚香港拉人

梁振英今早連出貼文嘲諷民主派，指美國有示威者闖入國會後中槍不治，「作為示威者，你寧願在香港示威還是在美國示威。梁繼平肯定不會衝入美國國會。」《學苑》前總編輯梁繼平在前年七一當日，有份參與佔領立法會，並宣讀《七一宣言》，現時「流亡」美國。

建制派議員何君堯亦貼文，稱自香港的「攬炒派」去了美國，對當地本土派產生了深遠的影響，終於昨日在國會山上演一場「翻版佔領立法會」，更「搞出人命」。他又預言，美國國安局很快也會學習香港國安處，進行大規模拘捕行動，「相信如果特朗普不出走莫斯科的話，稍後他一定會被拉，成功爭取第一位入冊總統的！」

陸頌雄類比佔領立會：分別是美警用實彈射殺示威者

民建聯立法會議員張國鈞則引述CNN報道，指美媒形容衝入立法會的人為示威者（protesters），衝入美國國會的人卻叫暴徒（rioters），反問香港的「反對派會唔會譴責CNN」，又標籤「美式雙重標準」、「畫面似曾相識」等。

工聯會立法會議員陸頌雄就表示，美國今日的畫面，令人想起2019年7月1日「黑暴」佔領立法會的一幕，分別是美國警察會用實彈射殺闖入國會的示威者。