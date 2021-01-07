特朗普支持者衝擊國會　多國領袖譴責

美國總統特朗普（Donald Trump）支持者1月6日聚集在華盛頓特區，並闖入國會大廈。多國領導人譴責事件，英國首相約翰遜（Boris Johnson）形容是可恥場面，認為最重要的是實現和平有序的權力交接。

約翰遜表示，美國於世界各地主張民主，現在至關重要的是實現和平有序的權力交接。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，「我們相信民主」，指對美國民主的力量有信心，「華盛頓所發生的事情不代表美國」，並強調兩國的友誼，表明法國會支持美國。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）則稱，加拿大政府密切關注事態，一分鐘不落。他認為，美國民主體制穩健，期望所有事將於短時間內恢復正常。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）稱，「美國國會發生了非常悲慘的一幕。我們譴責這些暴力行為，並期待着在美國優良的民主傳統之下，能和平將權力移交給新當選的政府。」

荷蘭首相呂特（Mark Rutte）發推文，形容華盛頓特區景象可怕，促請特朗普承認拜登是下一任總統。

挪威首相索爾貝格（Erna Solberg）形容是對民主完全不可接受的攻擊，「總統特朗普有責任制止，並指華盛頓特區的場面令人難以置信。