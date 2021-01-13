黃馮律師行查封｜張國鈞會見苦主　將召開司法委員會跟進

黃馮律師行涉嫌挪用客戶資金被律師會接管，客戶存放於律師樓內的資金被凍結，令近80名把買賣樓宇款項或銀行按揭貸款存放在律師樓賬戶的市民頓成苦主，求助無門，估計涉款金額高達1億元。就此，民建聯立法會議員張國鈞今（13日）會見了其中10名苦主代表，聽取了苦主面對的困境，尋求解決方法。 當中比較緊急的個案包括有苦主被凍結買樓訂金，無法付款給賣家，而賣家本身亦已落訂購買另一單位，若該名苦主的資金於本月16日前無法解凍，將牽連賣家亦需撻訂，她擔心金錢損失之餘更會被追究法律責任。另一名於銀行工作的職員苦主，借了銀行400多萬元貸款希望轉按，豈料卻被凍結，有機會同時被兩間銀行追收樓按供款。

會上張國鈞表示，非常關注今次事件背後帶出的制度漏洞問題，又指事件亦揭示了現行監管機制的限制及不足，特別是律師樓被接管後客戶的款項需要數以年計才能討回，令到無辜的客戶承擔沉重的財務及精神負擔。

已邀請律政司、律師會代表出席

有見及此，身兼立法會司法及法律事務委員會主席的張國鈞，承諾會把上述的機制問題帶入立法會內討論。有關議題將列入本月25日召開的司法及法律事務委員會例行會議，並已邀請了律政司、律師會代表出席，他期望銀行公會也能派代表出席會議。

張國鈞表示，本港樓價位居全球首位，買樓是不少市民一生的最大投資和夢想，若因律師樓內部出現問題而導致市民置業夢碎，對他們而言並不公平。除了在立法會討論政策改善的問題，張國鈞亦聯絡港府相關部門、律師會及銀行公會三方面協商解決方法，盡快解凍客戶資金，避免他們損失畢生積蓄。