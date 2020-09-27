政壇諸事町｜鄭泳舜為拍片　烈日下跳30次Tabata：下次叫埋張國鈞

在這個公公、婆婆都睇YouTube的年代，潮流觸角已成為從政者的「基本技能」。新興「爆汗」減肥運動Tabata熱爆網絡，連藝人「黑仔」姜皓文都夫妻檔上陣，拍片擺上YouTube吸眼球，筆者好奇，誰會是政圈第一批挑戰者？終於有答案！ 現年41歲、民建聯立法會議員鄭泳舜(Vincent)，今(27日)在FB專頁上載新片，示範跳Tabata，全程4分鐘做八個動作，姿勢看似有板有眼，跳到汗流浹背，看來要做民建聯「少壯派」也不容易。

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鄭泳舜分享的Tabata影片是初階版，他表示之後還有進階版和高難度版，數周前已經一次過拍完。Vincent透露，拍攝當日烈日當空，每條片為求動作完美至少拍六、七次，即是三條影片加起來總共跳足20、30次，即使有運動底子亦大呻吃不消，直呼「好甘」、「第二日全身緊晒」。不過他表示，如果影片出街反應好下次會再拍，並打算拉黨友張國鈞「落水」一起陪跳。

鄭泳舜熱愛運動，多年來保持做健身，又不時在社交媒體分享跑步心得，三個囝囝都受他影響，平日最常見的親子活動是打籃球，「四個人啱啱好，可以2對2」。他表示，大囝今年13歲，身高已經有近5呎8，比他更高。不過被問到兩父子誰的球技更好，Vincent自信表示，「始終我打咗咁多年啦」。