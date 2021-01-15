美國財政部制裁譚耀宗等人　涉參與拘捕香港民主派人士

美國財政部1月15日宣布，向6人實施新一輪制裁，當中包括港區人大譚耀宗及警務處國安處處長蔡展鵬，當局指他們與早前大批香港民主派人士被捕有關。

美國財政部15日更新香港及全球馬格尼茨基人權問責法（The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act）制裁名單，除了譚耀宗及蔡展鵬外，國安處助理處長簡啟恩、江學禮、中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署副署長孫文清、中央統戰部部長尤權都在《特別指定國民和被封鎖人員》（Specially Designated Nationals and Blocked Persons，SDN）名單上。

根據美國財政部，被列入SDN名單的人士以及所擁有的任何實體的所有財產和財產的權益，不論是直接或間接、50%或以上、是由他們個人或是與其他被封鎖人士持有，亦不論是在美國，或由在美國的人持有或控制，都是被封鎖，以及須向外國資產控制辦公室（OFAC）報告。

財政部又稱，除非獲得OFAC發出的一般或特定許可的授權或獲得其他豁免，否則OFAC的法規通常禁止美國人或在美國境內（或過境）的人，在美國進行所有涉及指定人士或其他受封鎖人士的任何財產或財產中的權益的交易。

這些禁令包括禁止任何被封鎖人士為自己或為自己的利益做出、接受，或受益於任何資金、貨品、服務的貢獻或提供，或是從該等人士手上接受任何資金、貨品、服務的貢獻或提供。

香港警方在6日以涉嫌違反《港區國安法》第22條「顛覆國家政權罪」拘捕53名民主派人士。美國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）11日形容：「這是北京連續多次把香港民主釘進棺材的最新（行動）。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則表示，拘捕事件再提醒眾人有關中共對人民及法治的蔑視，被捕者行駛民主權利卻遭控以虛無的罪名，他稱被捕者應該立即獲無條件釋放。他稱，香港承受共產黨壓制的時候，美方不會袖手旁觀，美國會考慮推出制裁及其他限制措施，探索限制駐美國的香港經濟貿易辦事處，以及對破壞香港民主進程的官員施加額外且即時的行動。

美國曾在去年制裁多名中港官員，包括特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、中聯辦主任駱惠寧等人，華府批評林鄭月娥直接負責執行北京打壓自由及民主進程的政策，