預算案︱盧偉國倡推「抗疫發展債券」提振經濟　不認同加稅

《財政預算案》下月出爐，經民聯上周約見財政司司長陳茂波提交建議，包括推出「抗疫發展債券」、停供強積金半年等。 經民聯主席、立法會議員盧偉國於港台節目表示，在現時經濟狀況下不會認同加稅，政府應在國際市場熱錢仍多的時間發債，收集資金抗疫及復甦經濟。他稱，陳茂波有耐心聽取經民聯的各項建議，展現出興趣。

經民聯早前建議政府應容許市民停供強積金6個月、延長保就業計劃3至6個月，並撤回住宅「辣招」，將「撤辣」擴展至1千萬元以上的住宅物業，適度放寬住宅按揭成數，解決業主資金流問題。 （彭焯煒攝）

盧偉國表示，政府於過去一年已動用逾3,000億元紓困，財政儲備大減，經民聯亦不支持現時加稅，因此認為政府可推出「抗疫發展債券」，籌集資金支援經濟，又指發債是世界上向社會收集資金好方法，值得考慮，況且現時國際市場上仍然相當多熱錢，市民也藏起不少現金，只要政府提供具一定吸引力的利息就可以。獲得的資金主要用在直接支援經濟、抗疫方面，經民聯不會直接建議具體金額，由政府決定。

盧偉國又指，停供強積金可以讓打工仔暫時騰出一筆錢，一千幾百也好；對於僱主而言，也可暫時改善現金流。他們亦建議財爺推緊急失業援助，每月8,000元，為期6個月；另外政府亦應成立青年專業發展基金，協助就業困難的青年。盧偉國指，陳茂波雖然沒有明確表示想推動什麼政策，但有耐心聽取意見，並展示出興趣。

陳茂波。（資料圖片）

對於擴闊稅基問題，經民聯副主席、鄉議局主席劉業強早前提出，應該重新增設紅酒稅、容許市民投注NBA籃球賽等，擴闊體育博彩稅涵蓋範圍，為政府開源。盧偉國指，擴闊稅基可能會影響香港長時間以來的稅收基制，不是說要一成不變，但現時當務之急是短期難關如何捱過，其他長線稅項問題要再認真探討。