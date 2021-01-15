預算案｜經民聯倡停供強積金半年　撤住宅「辣招」助應對疫情

財政司司長陳茂波將於2月24日公布新一份《財政預算案》，經民聯立法會議員今（15日）與陳茂波會面，提交共100項預算案建議。 在應對新冠疫情挑戰上，經民聯建議政府應容許市民停供強積金6個月、延長保就業計劃3至6個月，並撤回住宅「辣招」，將「撤辣」擴展至1,000萬元以上的住宅物業，並適度放寬住宅按揭成數，解決業主資金流問題。 經民聯又促請政府盡快推行強制全民檢測，以盡快通關；並成立「失業援助金」，向失業人士發放每月不少於8,000元的現金支援。

經民聯促請政府盡快推行強制全民檢測，以盡快通關；並成立「失業援助金」，向失業人士發放每月不少於8000元的現金支援。（彭焯煒攝）

促維持免稅、永久下調差餉 免公屋租金3個月

經民聯建議，政府應寬減2020/21年度利得稅，薪俸稅及個人人息課稅，維持100％寬減比例，上限調升至4萬元；另寬減2021/22年度差餉，住宅物業每戶每季上限3,000元，非住宅物業每戶每季上限6,000元，並研究永久下調差餉1個百分點至4％；提高基本免稅額至15萬元，擴闊稅階至5.5萬元。

在民生議題上，經民聯建議向社會福利金受惠者「出雙糧」，和寬免公屋租金3個月。另應延續目前「公共交通費用補貼計劃」降低開支門檻至200元的措施，同時將資助比例由三分之一提升至二分之一，並調高每月補貼金額上限；又建議繼續延長港鐵票價八折優惠的安排至2022年3月。

在重振工商旅遊上，經民聯建議政府推出升級版「中小企免息貸款計劃」，減輕貸款企業負擔，並推出加強版「百分百擔保安排」，調高最高貸款額至800萬元。另應暫緩未來一個財政年度暫繳稅安排，減輕企業和市民稅務負擔。

該黨又建議政府延長「預先批核還息不還本」和「中小企融資擔保計劃」產品下的「延遲償還本金」安排至2022年3月，並撥出15億元設立「電子商貿支援計劃」。

經民聯建議政府應容許市民停供強積金6個月、延長保就業計劃3至6個月，並撤回住宅「辣招」，將「撤辣」擴展至1千萬元以上的住宅物業，適度放寬住宅按揭成數，解決業主資金流問題。 （彭焯煒攝）

倡設10億青年專業發展基金 勿加股票交易印花稅

金融服務界議員張華峯同時建議，政府不應增加股票交易印花稅，認為會對股市構成很大壓力，或令投資者轉至其他市場，並會變相支持美國打擊中國市場。

至於在教育和青年發展上，經民聯建議政府設立10億元「青年專業發展基金」，為專業服務界別僱主提供僱員薪金津貼，鼓勵他們聘請準備投考專業資格的青年人，並為所有中、小、幼辦學機構提供防疫津貼，購買防疫物資。

該黨又建議政府應檢視各條橋樑和隧道的收費安排，研究全面不收費，並盡快落實《香港智慧城市藍圖2.0》下智慧鄉郊的各項措施。