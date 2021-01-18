美國制裁︱港澳辦斥耍政治把戲如末日瘋狂　中聯辦：注定徒勞無功

美國財政部上周五（1月15日）以香港警方對民主派初選參與者的大搜捕行動為由，將6人新增至制裁名單，包括全國人大常委譚耀宗、警務處國安處處長蔡展鵬等。 國務院港澳辦今日（18日）發稿，強烈譴責及堅決反對此等粗暴干涉中國內政的行為，又指被捕的初選發起人戴耀廷等人「無視法律」舉行初選，應當對其拘捕、展開調查。發言人批評，美國制裁行動是「黔驢技窮式的政治把戲」，指美國國務卿蓬佩奧這種把戲「該收場了」。

▼美國新一輪制裁的中港官員名單▼

指政治代理人將受嚴懲 美「無法掩飾狂躁情緒」

港澳辦指，戴耀廷等人無視法律，公然非法組織所謂的「初選」和「公民投票」，「是對香港特別行政區憲制秩序的嚴重挑戰，是對香港選舉制度的嚴重破壞，旨在顛覆香港政權，已涉嫌違反香港國安法和香港其他法律。香港警方對其拘捕、展開調查是依法履職，維護法治。」

發言人提到，蓬佩奧等美國反華政客慣於插手香港事務，干涉中國內政，近來一而再、再而三拋出制裁行動，暴露出他們「拿香港問題做文章、不遺餘力遏制中國發展的險惡用心」，更暴露出他們「看到自己精心培養的政治代理人一個接一個受到或即將受到法律嚴懲後無法掩飾的狂躁情緒」。

發言人形容，制裁只是「黔驢技窮式的政治把戲，動搖不了中央政府和中國人民維護國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定的堅定決心。」

發言人又指，《港區國安法》實施以來，「黑暴」、「港獨」、「攬炒」等非法活動得到有效遏制，香港社會秩序正在迅速恢復，廣大市民依法享有的權利和自由得到充分保障。「香港由亂向治的進程不可阻擋，蓬佩奧之流不過是試圖阻止歷史車輪滾滾向前的可笑螳螂，上演的是下台前的『末日瘋狂』，其制裁把戲該收場了！」

中聯辦同日發聲明：美方聲明充滿偏見和雙重標準

中聯辦同日發表聲明，強烈譴責美國制裁行為，形容是「對香港法治和高度自治的肆意破壞，是對中國政府和人民維護國家正當利益的公然挑釁，其霸權主義行徑注定徒勞無功」。發言人指，美國制裁聲明盡是不堪一駁的謊言，充滿偏見和赤裸裸的雙重標準，批評美方一而再、再而三地「抹黑詆毀香港國安法和『一國兩制』，多次上演『制裁』鬧劇，嚴重違反國際法及國際關係基本準則，更讓全世界看清其霸權主義的醜陋面目」。

中聯辦發言人又指，國家安全是香港長期繁榮穩定的基石，反中亂港勢力必然受到國安法的堅決打擊。只有全面準確落實、堅定嚴格執行國安法，國家安全、香港社會安定和市民安寧才能得到切實保障。「任何國家的所謂制裁或政客的恫嚇，都不會動搖中國人民維護國家主權、安全、發展利益的堅定意志，都無法阻擋香港由亂向治和中國發展壯大的歷史潮流」。