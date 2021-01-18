私隱公署去年處理近1200宗起底投訴　專員：正檢視刑事定罪門檻

私隱專員鍾麗玲今天（18日）出席立法會政制事務委員會會議，就去年的工作作出簡報。鍾麗玲指，私隱公署於2020年處理與「起底」有關的投訴為1,198宗，涉及警務人員和市民。截至去年12月31日，私隱公署共253次去信涉事的18個網上平台，要求移除共4,827條連結，當中共3,341條連結已被刪除。 保險界議員陳健波發言提到，公司註冊處查冊目前公開董事地址和身份證號碼，質疑違反《私隱條例》，做法不合時宜。鍾麗玲回應稱感謝陳健波的意見，又稱公署主動審視有關政府公共登記冊的安排。

馬不停蹄處理修例工作

建制派議員關注「起底」情況，私隱公署於2020年處理與「起底」有關的投訴為1,198宗，涉及警務人員和市民。截至去年12月31日，私隱公署共253次去信涉事的18個網上平台，要求移除共4,827條連結，當中共3,341條連結已被刪除，但指由於大部分「起底」網站於外地營運，私隱公署跟進相關個案時，亦會聯絡外地的保障個人資料私隱機構或域名註冊公，以尋求協助及跟進。

民建聯葛珮帆指，《私隱條例》無規管網上世界的行為，如同「無牙老虎」，打擊面不足，他關注有關《私隱條例》修訂進度。鍾麗玲指，公署正馬不停蹄處理修例工作，正檢視「起底」行為的刑事定罪及舉證門檻等，希望能提出切實可行，當完成草擬修訂建議，將會諮詢立法會的意見。

民建聯葛珮帆指，《私隱條例》無法規管網上世界的行為，如同無牙老虎，打擊面不足。（歐嘉樂攝）

陳健波質疑在修訂《私隱條例》前，政府打擊起底力度不足。鍾麗玲指出，當有發現起底情況，公署會主動出擊，截至2020年12月31日，私隱公署已將1,461宗涉嫌違反《私隱條例》第64條的個案，交予警方作刑事調查及考慮提出檢控。 據報警方共拘捕17名人士，懷疑他們違反《私隱條例》第64條，又指最近一名被告於2020年10月9日在區域法院被裁定違反《私隱條例》第64(2)條披露未經資料使用者同意而取得的個人資料，連同其他罪名均罪名成立，被判18個月監禁，連同其他定罪合共兩年監禁，認為有足夠阻嚇力。

委員會主席周浩鼎促政府盡快就私隱條例提交修改法例的方案，以加強打擊起底行為。周浩鼎表示，當局目前成功檢控一宗違反私隱條例起底罪行，其餘案件均只能過藐視法庭的禁制令進行檢控，突顯現時私隱條例在打擊起底罪行方面仍有所不足，認為當局有必要盡快修改法例，讓目前的私隱條例與時並進，並適合今天多變的網絡世界狀況。