記協斥特首將新聞工作與查冊起底混為一談　促停止打壓調查報道

運輸署繼早前收緊傳媒查冊限制，本月2日起推出新措施，會通知個人名義登記的車主，其車牌資料正被人或機構查閱。特首林鄭月娥今天（5日）出席行會前見記者表示，不認為措施影響採訪。 香港記者協會今天發聲明表示極度失望，批評特首將新聞工作與查冊起底混為一談。協會要求應豁免通知車主，促請相關部門停止以行政手段阻礙記者查冊，並在查核車牌資料的申報選項中加入「傳媒報道」用途。

運輸署本月2日起推出新措施，通知車主其車牌資料被人或機構查閱。（資料圖片）

記協聲明表示，運輸署近日突然推出新措施，讓已登記的車主在有人或機構查核其車牌的登記資料時，可獲得電郵通知，重申新聞業界已表明憂慮措施將淪為通風報信的機制，讓有心人更容易掩蓋真相，因此要求豁免。記協指出，特首無視業界的訴求，更將新聞工作與起底的問題混為一談，表示極度失望，要求特首釐清事實，停止打壓調查報道的工作。

記協指出，林鄭月娥稱過往一年很多查冊所得的個人資料被發放到社交媒體，導致被查冊人受傷害，故政府各部門研究行政程序以防範，她認為運輸署相關措施屬合理要求，並表示「記者可繼續查冊」，看不到與公眾採訪、新聞自由及通風報信的關係。

記協回應指，上述說法明顯混淆起底行為與記者的查冊工作，目前車主的個人資料受《私隱條例》保障，協會多次重申查核車牌登記是記者一貫的查證手法，過往不少關乎重大公眾利益的報道，均透過查核車牌及查冊方式揭露，包括政府高官僭建、以權謀私、商界利益輸送及選舉舞弊等。記協續指，事例證明傳媒透過查冊查閱資料，是發揮第四權監察社會的一個重要途徑。

運輸署指，由本月2日起，以個人名義登記的車主，可免費訂閱「發出車輛登記細節證明書」電郵通知服務。(香港政府一站通網站截圖)

記協表示，涉及不當和非法行為的車主，若知悉有傳媒調查，極可能立即更改紀錄、銷毁證據等，有勢力人士甚至會設法阻撓調查報道的工作。記協批評運輸署的新措施，無疑產生了「打草驚蛇」的作用，記協提到，報道工作正如執法人員需保密調查行動，絕不會事先通知調查對象。記協指出，當真相被掩埋，最終只損害公眾的知情權，亦令公義無法彰顯。

記協認為，林鄭月娥既已公開承諾「記者可繼續查冊」，協會促請相關部門停止以行政手段阻礙記者查冊，應盡快在查核車牌資料的申報選項加入「傳媒報道」用途，亦須豁免此類車輛查冊的通知車主安排。