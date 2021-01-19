人大政協周末集體北上打針　接種邊款港人無份的國產疫苗？

撰文： 彭焯煒 陳嘉洛 最後更新日期： 2021-01-19 21:02

新冠肺炎疫苗顧問專家委員會昨日通過，建議在本港緊急使用復星與德國藥廠BioNTech研發的疫苗，預計二月底到港。市民雖然仍未能接種疫苗，但一眾港區全國人大代表及政協委員本周末將率先北上深圳接種疫苗。 有政協委員透露，逾百名政協明午將到友好協進會進行核酸檢測，本周五將上深圳接種疫苗，預料是為3月赴京出席全國兩會做好準備，但暫時未知會接種哪款疫苗。 另據身兼政協委員的立法會議員了解，全體人大、政協將接種國藥疫苗，該疫苗保護率為79%，直言對品質有信心，「內地領導人都打，我哋邊有理由唔打」？

▼人大政協去年赴京出席兩會▼

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政協：獲告知若不打疫苗將無法上京開會

有政協委員透露，獲告知若不打新冠疫苗，將無法上京開會，亦有傳人大政協接種兩劑疫苗後，可能會抽血檢驗是否有足夠抗體，確保萬無一失。不過，亦有委員指，並無硬性規定他們要強制接種，預計2月需要再打第二針疫苗，而今年兩會安排相信與去年一樣，屆時需上深圳乘飛機上北京開會。

有身兼政協委員的立法會議員表示，由於周五立法會有會議，將於本周六赴深圳接種疫苗，先打第一針，之後在2月初再接受檢測及打第二針，在雙重保險下上京開會。

港區省級政協委員聯誼會會長、全國政協委員施榮懷回覆查詢時表示，自己會參加接種活動，認為「打邊款（疫苗）都無所謂，最緊要有得打」。

十三屆全國人大四次會議將於3月5日在北京召開，全國政協十三屆四次會議則於3月4日在北京召開。（資料圖片）

全國兩會3月初北京揭幕

全國人大常委會及全國政協主席會議早前分別決定，十三屆全國人大四次會議將於3月5日在北京召開，全國政協十三屆四次會議則於3月4日在北京召開。