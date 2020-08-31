全民檢測｜建制空群而出撐檢測　港區人大、政協獲安排「特別場」

俗稱「全民檢測」的「普及社區檢測計劃」明日（1日）正式啟動，港府連日鋪天蓋地宣傳，建制派亦頻頻落區擺街站，呼籲及協調市民登記檢測。 中央出錢出力支持「全民檢測」，建制陣營亦一呼百應，據了解，約200名港區人大代表、全國政協委員，獲民政事務局安排本周三（2日）到灣仔會展集體檢測，以示齊心抗疫。

行會成員明集體檢測

行政會議明早召開，特首林鄭月娥將聯同所有行會非官守成員，在政府總部設立的檢測中心進行檢測，親身支持「全民檢測」計劃。立法會明日亦有檢測安排，並安排議員在檢測前拍攝團體照，但相信在民主派呼籲杯葛下，只有建制派議員現身支持。

有全國政協委員近日接獲民政事務局電郵通知，可安排於本周三（2日）下午到會展接受檢測，毋須再網上預約，相信屆時有多人參加，展示建制派全力支持「全民檢測」計劃，亦答謝中央支援香港抗疫。有港區人大代表則指，原本已自行登記進行檢測，但收到政府通知便決定「跟大隊」。

有建制中人指，民主派及部分醫護組織近日不斷抹黑「全民檢測」，散播失實信息減低市民參與意欲，但「全民檢測」由中央出手才成事，建制派需要動員支持者及市民參加抗衡，而且參加人數愈多，愈大機會找出隱形患者，對疫情調控有一定幫助。

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