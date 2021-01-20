梁振英提協商選特首　「永恆黑馬」陳智思唱反調：選舉更有認受性

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-01-20 17:24

全國「兩會」三月在北京舉行，一眾港區人大代表、全國政協委員今（20日）獲安排到香港友好協進會進行新冠病毒檢測，據悉他們本周五將北上深圳，接種新冠疫苗。 基本法委員會副主任譚惠珠指，今次檢測估計是為三月「兩會」召開作準備，接下來或有機會讓人大政協接種疫苗，目前未有細節。 對於全國政協副主席、前特首梁振英日前提出，根據《基本法》，特首可經協商或選舉產生，行政會議召集人、港區人大代表陳智思認為，由協商產生特首只適用於特殊情況，一般情況下，不可輕易改由協商產生特首，經由選舉產生的特首亦更有認受性，較有利施政。 港區全國人大代表葉國謙亦指，自回歸以來香港已是由選舉產生特首，不覺得有改變的需要。

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譚惠珠指，每次人大召開大會，至少有三次在人民大會堂開全體會議，出席人數超過3,000人，現時有機會讓人大政協先接種疫苗，但未有進一步消息，暫不知道會接種哪一款疫苗。

被問到梁振英提到特首可經協商產生，譚惠珠著記者向梁振英查詢。

陳智思認為，由選舉產生的特首更有認受性。（梁鵬威攝）

葉國謙：不覺得有改變的需要

對於梁振英的「協商論」，一直被視為特首「黑馬」的陳智思指，《基本法》列明特首可經選舉或協商產生，但認為回歸20多年來，一直沿用選舉方式產生特首，若改為由協商產生，將是重大改變，社會需要時間討論，不可輕易改變。

他指，由協商產生特首並非不可行，但只適用於特殊情況，一般情況下，由選舉產生的特首更有認受性，更有利施政。

港區全國人大代表葉國謙表示，《基本法》第45條的確列明特首可經協商產生，但自回歸以來香港已是由選舉產生特首，不覺得有改變的需要。

早前有報道引述消息指，北京擬禁香港持有BNO人士出任公職和公務員。葉國謙說，BNO本身只是旅遊證件，但英國政府背棄了在《中英聯合聲明》的共識，改變了做法，中方或要作出新決定。

評價陳肇始 高永文：應對疫情上算是好

疫情也是社會焦點之一。前食物及衞生局局長、全國政協委員高永文說，暫未知接種疫苗安排，據他了解，內地目前使用的兩種疫苗的數據安全，如獲安排到內地接種疫苗，他會接受安排。

被問到如何評價食衞局局長陳肇始的抗疫表現，高永文指，香港有處理03年沙士的經驗，在應對疫情上算是準備得比較好，由疫情爆發以來，未曾需要全面封城，能將疫情控制在不太嚴重的範圍，認為香港在防疫上仍符合要求。

對於有人提出推行全民檢測及禁足令，他相信，政府會將希望寄託在疫苗上，認為政府應有兩手準備，在全力撲擊第四波疫情及籌備疫苗接種計劃的同時，為全民檢測做好準備，如培訓採樣人員等，萬一第四波不受控或出現第五波疫情，便可馬上進行全民檢測。