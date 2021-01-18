01專訪│ 梁振英: 特首可協商產生　依足基本法　英國也毋容異議

《港區國安法》重擊示威運動，亦改寫了香港政治版圖，近日政圈有傳，中央有意在短期內整頓本港政治架構，包括從特首選委會組成入手，取消區議會所佔的117席選委，另改革立法會功能界別等，以削弱民主派在明年3月特首選舉的籌碼。 曾任《基本法》諮詢委員會秘書長的全國政協副主席、前特首梁振英表示，《中英聯合聲明》及《基本法》均清楚列明，香港特區行政長官可通過選舉或協商產生，並由中央政府任命，「若明天宣布特首改由協商產生，英國人不能說我們違反《中英聯合聲明》，亦不需修改《基本法》及人大釋法」。 梁振英稱只是舉例，不評論日後是否需要修改特首選舉方式，又強調香港民主非「主權性民主」，「並非自己750萬人自己圍內的事」，形容這是紅線。

行政長官在當地通過選舉或協商產生，由中央人民政府任命。 《中英聯合聲明》第三款第四項

香港特別行政區行政長官在當地通過選舉或協商產生，並由中央人民政府任命。 行政長官的產生辦法根據香港特別行政區的實際情況和循序漸進的原則而規定，最終達至由一個有廣泛代表性的提名委員會按民主程序提名後普選產生的目標。 《基本法》第四十五條

若特首改協商產生 「英國人不能說我們違反《聯合聲明》」

梁振英接受《香港01》專訪時，主動分享1985年作為《基本法》諮詢委員會秘書長的經驗。他指，本港政治體制，包括整個選舉制度框架都是那時候定下，至今沒有修改，「例如說，《中英聯合聲明》及《基本法》中就行政長官的產生辦法，都有一句是這樣說：香港特別行政區行政長官可通過選舉或協商產生，並由中央人民政府任命」。

他形容，這是當時社會的共識，亦是與英國人之間的共識，「若我們明天宣布，行政長官改由協商產生，英國人不能說我們違反《中英聯合聲明》，亦不需要修改《基本法》及人大釋法，所以在起草《基本法》過程中，為何花了接近五年時間，就是為了解什麼的政治制度及選舉方式最適合香港需要」。

參選過特首、做了一屆任期的梁振英指，當時英國人同意香港可透過協商產生特首，是因為知道香港的特色，「（英國）離開之後香港不會變成一個獨立國家，我們並非馬來西亞，亦非印度」。

至於什麼情況下會由協商產生特首，梁振英說，「我舉的只不過是一個例子，我不想誤導，我不會討論日後是否有需要、會否修改選舉方式及制度。我只是返回原本，為何英國人當日也同意香港可以協商產生行政長官？」

梁振英指出，《中英聯合聲明》及《基本法》中，清楚列明香港特別行政區行政長官可通過選舉或協商產生，並由中央人民政府任命，「若下屆特首改由協商產生，都不需修改基本法及人大釋法，英國人也不能反對」。（梁鵬威攝）

指特首權力部份來自中央額外授權 較倫敦市長高

談及香港的民主制度，梁振英指，香港的民主並非「主權性民主」，「用英文來說即並非self-contained democracy，與新加坡的民主不同」，強調民主派要承認香港的民主有別於任何主權國家的民主，只能與地方政府相比，「例如東京市、倫敦市政府，只能夠地方比地方。但為何這些市政府市長毋須聯邦政府任命？因為他們的權力比香港特首細得多」。

梁振英明言，特區政府及特首所擁有的權力中，相當一部份是來自中央額外授權，使香港與其他市政府有別，又舉例「倫敦市長只管交通運輸、市政衛生的一部份，現在的新冠肺炎就不歸市長管，但在香港就是由特首管」，由此可見一斑。