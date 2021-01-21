立會續辯論致謝動議　葉劉批安心出行「無乜用」：下載咗唔記得用

撰文： 羅家晴 吳倬安 最後更新日期： 2021-01-21 11:51

立法會繼續辯論《施政報告》致謝動議，新民黨主席、行會成員葉劉淑儀今天早上（21日）發言時表示，「一國兩制」得來不易，《基本法》予港人的人權保障屬前所未有，認為無可能有機制比《基本法》更好，籲港人應珍惜。她又批評政府抗疫措施欠前瞻性，形容目前「清零無期」，政策落後於形勢，認為應採取更嚴厲措施抗疫，指「安心出行」下載人次僅40多萬，形容下載量「遠遠唔足夠」，又稱「我一早下載咗，但我都唔記得咗用」。

葉劉批「清零無期」 倡整個社區強制檢測

葉劉淑儀批評政府抗疫措施令「清零無期」，令第四波疫情持續，現時油麻地社區爆發或導發第五波疫情。葉劉認為政府的抗疫政策落後於形勢，應採取更前瞻性和嚴厲的措施。她又指，現時「安心出行」應用程式只有四十多萬人下載是不足夠，「我一早下載咗都唔記得用，因為覺得無咩用」，促政府應重新考慮控制疫情方法。

葉劉又提及，《基本法》令港人享有前所未有的人權保障，同時落實「港人治港」原則，讓港人有機會參與管治。但她稱「國家畀我哋自由」，但被少數人騎劫、扭曲，部分議員利用《議事規則》的灰色地帶「拉布」，凡有與國家相關的議案提出「無論喺我係2003年（提出）嘅國家安全條例草案，或者一地兩檢」，甚至是前年的《逃犯條例》修訂都大力反對，她批評部分人企圖挑起恐懼，陷社會於混亂。

自由黨批發及零售界議員邵家輝表示，不少零售業朋友每次被政府勒令處所停業時，就要靠賒借「找數」，慨嘆業界已經「頂唔住」。邵家輝又指，政府暫停部分行業營業，目的是減少人流，惟近數月在市面和郊區仍然是人頭湧湧，反映勒令部分行業停業未能做到減少人流的效果。他促請政府容許相關行業，在農曆新年前局部復業。

葉劉淑儀指「安心出行」下載人次僅40多萬，形容下載量「遠遠唔足夠」，又稱「我一早下載咗，但我都唔記得咗用」。（鄭子峰攝）

▼▼立法會昨天（20日）辯論致謝動議情況▼▼