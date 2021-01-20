立會辯施政報告致謝議案　麥美娟批佛系抗疫　梁志祥倡強制打疫苗

撰文： 周皓宜 羅家晴 最後更新日期： 2021-01-20 20:27

立法會由今日（20日）起一連三日辯論《施政報告》致謝議案。雖然建制派議員大體上肯定今年施政報告的方向，但就「炮鞭式」批評港府抗疫表現，其中民建聯主席李慧琼警告政府勿將所有希望放在疫苗，而需「兩條腿走路」，有需要時應推行全民檢測。工聯會麥美娟亦嘲諷高官們「佛系抗疫」，政府不乏「雲端局長」、「神穩處長」。 立法會內碩果僅存兩名非建制派議員之一的熱血公民鄭松泰，則主攻政治層面，批今年施政報告是港版騰籠換鳥，意圖重設香港政治、經濟版塊，透過「解決香港人」來解決的問題。

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2元乘車優惠計劃擴至60歲 梁志祥批政府拖拖拉拉、畏首畏尾

民建聯立法會梁志祥表示，歐洲不少國家率先為國民注射疫苗，證明全世界都希望通過疫苗戰勝疫情。他稱政府就注射疫苗仍未有具體措施，如會否鼓勵市民打疫苗等。他又指，有調查數字顯示，有九成市民支持強制注射，建議政府不妨強制市民注射疫苗。

梁志祥又批評，政府在推行60歲或以上2元乘車優惠計劃上，一直拖拖拉拉、畏首畀尾，令人十分希望。他稱政府除了拖延計劃，更開始「諗縮數」，提及勞工及福利局局長日前稱會將2元乘車優專惠增至3元，批評此舉是削減長者的福利和優惠，令人感覺出爾反爾。梁志祥強調，政府應盡快解決疫情問題，恢復財政收入，而非靠削減福利。

麥美娟嘲政府有「雲端局長」、「神穩處長」

工聯會立法會議員麥美娟表示，部分市民原居住深圳，平日在香港上班，但受疫情影響，他們未能每日往返兩地，為節省開支寧願於香港露宿。麥美娟又指，政府常提及「同心抗疫」口號，但質疑到底政府官員到底「有幾同心抗疫」。麥美娟稱，這次疫情反映公務員架構出現問題，有不少「雲端局長」、「神穩處長」，不時上載「行山」、「High Tea」的近況，批評他們「佛系抗疫」。她強調中央已全力支持香港，為香港平亂，質問政府能否做好抗疫工作，盡快達至「清零」目標。

主席梁君彥在傍晚6時半宣佈暫停會議，明日繼續辯論。

張宇人促放寬晚市堂食 好過讓市民逼商場

【17:05】自由黨立法會議員張宇人表示，這份施政報告是近年最有遠見和願景，其中政府發放四輪抗疫防疫基金，以及推出「保就業計劃」，能為業界發放及時雨。對於政府恢復年宵花市，他表示支持，但強調政府「都應該諗諗食市」。

張宇人又稱，現時商場人頭湧湧，「放佢地入去（餐廳）好過佢地逼喺商場」，重申若不放寬晚市堂食，「我同你出街會見到三代同堂揸住燒鵝脾飯團年」。他表示，對食物及衛生局局長陳肇始有信心，因局方對重開花市都從善如流，「唔好畀班專家誤導你」而採取「一刀切」措施。張宇人又指，若政府願意放寬食市的營商環境，相信員工和老闆都樂意接種疫苗。

鄭松泰批施政報告是港版政治騰籠換鳥

【14:00】熱血公民立法會議員鄭松泰批評，《施政報告》無大方向政策，只是港版的騰籠換鳥，重設香港政治、經濟版塊，透過「解決香港人」來解決的問題。他指這是一份回歸25年的《施政報告》，標誌《一國兩制》已走到一半，理解讓香港人知否《一國兩制》能不能行下去。他稱，一些有能力、有家庭的人移居香港和退學，舉例指女拔萃書院也罕有地招收中一至中四插班生，又指有政治助理宣誓後便辭職、律政檢控專員移民，反映了社會現實。

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【12:24】民建聯主席李慧琼表示，《施政報告》內容全面詳盡，政治上的論述有助市民正確、正面理解中央與香港關係，亦提出多項推動香港融入國家發展的政策，相信在疫情過後，有助經濟復甦。

李慧琼指，政府目前最迫切的工作是抗疫，政府過往張弛有度的抗疫措施只屬回應性，不夠前瞻性，現時已是第四波疫情，但政府抗疫工作仍欠缺統籌。她說，政府在推出不同抗疫措施前，與政黨的溝通有待加強，希望政府日後與政黨多商量，令抗疫措施更對焦。

她又指，市民對疫苗寄予厚望，但政府不應將所有希望放在疫苗，而需「兩條腿走路」，有需要時應推行全民檢測。她指，不少被勒令停業的處所希望可改變「一刀切」的做法，容許局部復業，認為美容業等提出復業的做法值得考慮。

政治方面，李慧琼批評部分「攬炒派」區議員「離晒大譜」，置民生於不顧，利用議會平台破壞「一國兩制」、參與違法暴亂、反對《國安法》等，認為當局須檢視區議員在監管方面的缺失、撥亂反正，將區議員納入宣誓範圍。

新民黨議員容海恩。（資料圖片）

容海恩：宣誓須法律化 確保參選者是愛國者

【11:33】新民黨議員容海恩發言時指，治港者必須是愛國者，然而回歸23年，在愛國者治港方面仍有進步空間。她認為香港選舉制度存在漏洞，進行改革刻不容緩，不可讓反中亂港分子將立法會變成「攬炒平台」，建議政府從參選資格方面著手，確保參選者是愛國者、「反中亂港者出局」，並將宣誓制度法律化。

在抗疫方面，容海恩稱香港應學習國家的抗疫工作，希望政府從善如流，盡快進行全民檢測，並做好疫苗宣傳工作。