夏博義當選大律師公會主席　關注國安法部分規例違基本法倡修改

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-01-21 22:16

大律師公會執委會今日（21日）改選，在無人競爭下，資深大律師夏博義（Paul Harris）從現任主席戴啟思手上接棒，成為新一任大律師公會主席。副主席由葉巧琦及沈士文出任，另外改選的5個執委席位，則由梁寶琳、蘇諾賢（Robin Gregory D'Souza）、陳政龍、陳志剛及馬亞山（Azan Marwah）當選。 夏博義當選後見傳媒，形容現時對公會及香港的法治而言，都是艱難的時刻。他自言是一個對法治堅定的人，一方面不喜歡暴力的示威者，一方面亦不喜歡政府濫用權力，會在他的崗位上盡力保護香港的自由。 夏又特意用「半鹹半淡」的廣東話說，很擔心香港的自由，會在其崗位上盡力保護香港的自由。

夏：會嘗試用任何可行方法鞏固法治

大律師公會執委會改選於傍晚進行，資深大律師余若薇、吳靄儀、駱應淦、李柱銘等均有到場。夏博義當選後見記者，被問到當選後的感受，就指會嘗試用任何可行的方法鞏固法治。他特別提到，留意到《港區國安法》令很多國家與香港暫停引渡協議，變相令殺人犯等罪犯可以到香港逃離公義，並預料疫情過後會更為容易，相信沒有香港人會希望見到此情況發生。夏博義希望探索一下，政府會否有機會能同意對《國安法》進行一些修改，以令引渡協議恢復。

他又提到，《國安法》有部分規例與《基本法》相違背，例如第55條容許國安公署，對本地的危害國安案件行使管轄權，但《基本法》保障港人獲得法院的公平審判；《國安法》亦列明審理案件沒有陪審團，但《基本法》列明嚴重案件需有陪審團在席。

中途以「半鹹淡」廣東話發言 稱會盡力保護香港的自由

夏博義其後又以中文發言，稱很擔心香港的自由，會繼續在其崗位嘗試保護香港的自由；承諾會盡力，但不知道自己會否成功。

夏博義當選後見傳媒，形容現時對公會及香港的法治而言，都是艱難的時刻。（李澤彤攝）

料由英抵港須隔離42日是David Perry不來港的較大原因

港府早前外聘英國御用大律師David Perry來港擔任主控工作，就前年8月壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等人涉非法集結一案擔任主控，但英國外相藍韜文日前批評David Perry「唯利是圖」，事件在英國引起不少關注，最終David Perry因壓力和豁免檢疫安排為由，決定不來港，港府改聘其他本地大律師擔任主控。

本身將會代表案中部分被告出戰的夏博義，形容情況非常複雜，現階段不能作太多評論。他表示個人而言，本來非常期待與David Perry作為對手碰面，相信由英國到港共需隔離42日，是David決定不來港的較大原因。