大律師公會改選｜消息：5名「開明派」競逐執委　料公會作風不變

大律師公會執委會下月改選，提名期今日結束。《香港01》早前報道，資深大律師夏博義（Paul Harris）有意從現任主席戴啟思手上接棒，參選大律師公會主席；現任副主席葉巧琦擬尋求連任，現任執委沈士文亦有意參選副主席。 據了解，無人報名與夏博義爭逐主席之位，即夏博義應該會自動當選主席，而由於大律師公會副主席有兩個名額，料葉巧琦和沈士文均可順利當選副主席。 另外，公會今次將改選五個執委席位，據悉，至截止前有五人參選，包括競逐連任的現任執委梁寶琳和蘇諾賢（Robin Gregory D'Souza），以及資深大律師陳政龍、大律師陳志剛及馬亞山（Azan Marwah），如無意外五人將自動當選。有法律界人士形容，五人作風雖較低調，但立場屬「開明派」（liberal），重視人權和自由，估計來屆大律師公會作風不會有太大改變。

▼往年大律師公會改選情況▼

法律界人士稱5名參選人重人權、自由 料公會作風不變

大律師公會過往多次就爭議性議題發聲，有偏建制或保守的法律界人士認為公會過於政治化，有法律界人士指出，今次擬參選執委的五人過去作風較低調，但據他了解，五人立場偏「開明派」（liberal），重視人權、自由等香港核心價值，當中馬亞山較活躍於人權活動。該名法律界人士估計，即使該五人當選執委，大律師公會作風與戴啟思任主席時期比較，不會有太大分別。

馬亞山支持郭榮鏗參選立法會 陳志剛為吳靄儀辯護

翻查資料，馬亞山2016年曾支持公民黨郭榮鏗競逐連任法律界立法會議員，2017年與郭榮鏗、時任會計界立法會議員梁繼昌及事務律師何珮芝，共同草擬私人條例草案《現代奴隸制草案》，加強打擊人口販運問題。

至於另外兩名有意晉身公會執委的大狀均主要處理商業案件，當中陳志剛今年在十五名民主派被控組織及參與未經批准的集結案中，擔任吳靄儀的辯護律師。而陳政龍擅長商業犯罪和貪污案件，在曾蔭權涉貪案中擔任辯方律師團隊成員，2018年「升仙」成為資深大律師。

資深大律師夏博義（Paul Harris）料從戴啟思手上接棒，參選大律師公會主席。

大狀：行內視夏博義為「人權鬥士」 不認為夏在人權問題上態度温和

對於有指料從戴啟思手上接棒參選主席的「人權大狀」夏博義立場較温和，有大狀指出，行內公認夏博義為「人權鬥士」（fighter），可能因為他具有英國紳士的特質，「個人好nice（友善）」，因而予人感覺温和，但他認為夏博義在捍衛人權方面有其堅持，態度並非温和。