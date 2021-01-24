佐敦封區｜張建宗稱視乎疫情發展　政府毫不猶疑採取更大規模措施

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-01-24 18:15

因應新冠肺炎疫情，政府日前漏夜封鎖佐敦指定區域，做法史無前例。政務司司長張建宗在建制媒體《紫荊》撰文，稱這些前所未有的強制措施或會為當區居民帶來不便，但為了更高效、更徹底、更迅速地找出該區的個案，達至精準防控、「小區清零」，政府必須果斷應戰，他又稱視乎疫情發展，特區政府會毫不猶疑進一步採取更大規模、更為嚴厲的強制檢測及執法措施。

政務司司長張建宗（中）視察油麻地受限區域後表示，有信心周一（25日）上午6時可解封，市民可以正常上班。（蔡正邦攝）

感謝中央關心市民健康

張建宗在《紫荊》以《擴大檢測 加強追蹤 科學精準 全力抗疫》為題撰文，他在文章開首先感謝中央政府一直高度關注香港的疫情發展，積極回應特區政府提出的請求，包括派員到港協助推行大規模「普及社區檢測計劃」、支援興建臨時醫院及增設社區治療設施，又支持香港確保新冠病毒疫苗供應，「我們衷心感謝中央政府對香港特區市民健康的關心及愛心。」

張建宗稱，全力抗疫是特區政府目前的首要工作，「我們必須果斷行動，以抗戰狀態的思維，全方位強化防疫抗疫的工作」，參考國家的防疫抗疫策略和成功經驗，進一步增加精準度，全力應戰，爭取在廣大市民支持和配合下，達至「清零」的最終目標。

張建宗又提及關口管制的工作，指香港的防疫抗疫工作按照「外防輸入、內防擴散」的原則，包括早前進一步延長強制檢疫期，所有於到達香港當天或之前21天曾在中國以外地區逗留的人士，須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，嚴防漏網之魚，另外亦為從源頭嚴堵病毒而實施的嚴厲入境防疫措施，是針對民航客機航線實施熔斷機制。

政務司司長張建宗與食物及衞生局局長陳肇始及民政事務局局長徐英偉巡視佐敦後見記者。(張浩維攝)

稱政府以「快、準、狠」戰略防社區傳播

張建宗又稱，政府以「快、準、狠」的戰略防止病毒在社區傳播，稱為加強應對疫情措施，政府本月十九日在油麻地及佐敦指定區域中再劃出一個核心區域，涵蓋環境較差的大廈及「三無大廈」，要求核心區域內每一幢大廈的居民均須接受強制檢測，涉及約 70 幢大廈，另外把油麻地及佐敦的做法延伸至深水埗指定地區，即在指定區域內的大廈如過去 14 天內有一個單位出現一宗或以上的確診個案，有關居民也須強制檢測。

張建宗說，這些前所未有的強制措施或會為當區居民帶來不便，但為了更高效、更徹底、更迅速地找出該區的個案，達至精準防控、「小區清零」，政府必須果斷應戰。他又稱視乎疫情發展，特區政府會毫不猶疑進一步採取更大規模、更為嚴厲的強制檢測及執法措施。