增76宗確診27宗無源頭　佐敦封區發現12宗個案　染疫比率0.17％

新冠肺炎疫情反覆，政府於周六（23日）凌晨封鎖佐敦部分區域。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（24日）表示，單日新增76宗個案，72宗屬本地個案，其中27宗屬無源頭。她續指，油尖旺區新增23宗個案，其中11宗位於強制檢測區。至於佐敦的限制區域，她指昨日檢測了約6、7000人，當中12人已確診，即粗略估算染病率約0.17％，相關個案會納入明日的確診數字，今日初步確診人數約60宗。

另外，早前金威廣場出現多宗個案，張竹君表示，早前在廣場收集了27個環境樣本，當中8個對病毒呈陽性，相關樣本來自抽氣扇、洗手盤及地下的去水位、門框等。