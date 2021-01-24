增76宗確診27宗無源頭　佐敦封區發現12宗個案　染疫比率0.17％

撰文：黃偉倫
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新冠肺炎疫情反覆，政府於周六（23日）凌晨封鎖佐敦部分區域。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（24日）表示，單日新增76宗個案，72宗屬本地個案，其中27宗屬無源頭。她續指，油尖旺區新增23宗個案，其中11宗位於強制檢測區。至於佐敦的限制區域，她指昨日檢測了約6、7000人，當中12人已確診，即粗略估算染病率約0.17％，相關個案會納入明日的確診數字，今日初步確診人數約60宗。
另外，早前金威廣場出現多宗個案，張竹君表示，早前在廣場收集了27個環境樣本，當中8個對病毒呈陽性，相關樣本來自抽氣扇、洗手盤及地下的去水位、門框等。
張竹君表示，今日新增的76宗個案中，有4宗為外入個案，全部均為來港印傭；其餘72宗本地個案中，27宗屬無源頭，45宗與其他個案相關。她表示，油尖旺區新增23宗個案，其中11宗位於強制檢測區；深水埗區亦增6宗，當中4宗來自強制檢測大廈。
▼1月23日夜與日 佐敦指明受限區域封鎖及檢測情況▼
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政府昨凌晨封鎖佐敦部分區域，並推強制檢測，張竹君指，昨日已檢測了約6、7000人，當中12人確診，包括一個3人家庭、一個2人家庭，其餘7宗並非同住；個案分布於吳松街5號、廟街、上海街、新填地街，北海街、炮台街等。她又指，該12宗個案將算入明天的確診個案，按現時的數據計算，染病率約0.17％。
張竹君：提早離開嘅居民無法追蹤
對於有部分市民於政府正式封鎖佐敦限制區前離開，張竹君承認：「離開咗嘅居民我哋無辦法追蹤。」她指，只能呼籲相關人士接受檢測，一旦發現不適應盡快求醫。
▼1月23日凌晨 金威大廈C單位居民撤離往檢疫中心▼
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