劉頴匡、鄒家成指警取得財務紀錄　路透：涉滙豐、花旗及渣打銀行

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-01-26 21:54

警方於月初大搜捕53名泛民人士，與參與去年民主派立法會初選有關，指涉嫌違反《港區國安法》。《路透社》今日（26日）報道，引述劉頴匡、鄒家成等6名被捕的民主派人士指，警方在未獲得當事人同意下，取得他們部分的財務資料，並在被捕後查問部分交易詳情。

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6名因參與初選而被捕的民主派人士向《路透社》透露，警方在未獲同意下取得他們的財務資料，並向他們就某些交易查問。參加新東初選的劉頴匡表示，警方向他展示了數張其恒生銀行戶口的月結單，並就數筆在初選期間的交易查問。劉頴匡解釋指，該戶口用作接收眾籌資金以作初選之用。

鄒家成指警沒收信用卡及扣帳卡

另一新東初選參選人鄒家成亦指，警方取得其花旗銀行、恒生銀行及滙豐PayMe的財務紀錄，並向他查問存進此三個戶口、合共10萬元的資金來源。警方又沒收了其花旗及恒生銀行扣帳卡和信用卡。

另外4名不願具名的被捕民主派人士同樣指出，警方在審訊期間展示出他們的銀行戶口紀錄，當中兩人的戶口屬渣打銀行。

警方過去半年查核財務紀錄次數倍增

《路透社》表示，滙豐、恒生、花旗及渣打等多間銀行均拒絕就個別事件作評論。報道又引述有知情的本地銀行行政人員透露，香港警方查核財務紀錄的數字，於過去6個月增加超過一倍，主要涉及民主派人士。該行政人員表示，本地銀行在沒有選擇的情況下，只能聽從警方的要求。

亦有外資銀行的行政人員指出，中美角力在《港區國安法》生效後持續升溫，警方對銀行查詢客戶財務資料的要求，令被捲入紛爭的外資銀行更為困擾。

《路透社》指警方拒絕透露查核財務紀錄的原因，並稱不會公布調查行動和細節。金管局發言人則表示，金融機構有需要配合執法部門的調查及行動。