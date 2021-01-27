黎智英案︱終院再多3名國安法指定法官　包括霍兆剛　無海外法官

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-01-27 16:46

《港區國安法》去年實施，行政長官在各級法院指定若干「指定法官」，負責處理相關案件，但特首辦一直拒絕公布名單。 壹傳媒創辦人黎智英被控《港區國安法》勾結外國勢力危害國家安全罪，他早前向高院申請保釋一度獲批，惟律政司不服向終院申請上訴，黎智英需再次還柙，案件2月1日由終院處理。 根據司法機構網頁，除終審法院首席法官張舉能、常任法官李義，常任法官霍兆剛、非常任法官陳兆愷及司徒敬，5人將處理黎智英案，意味再多3人獲特首指定為審理國安法案件的法官。

黎智英被控欺詐罪及《港區國安法》29條勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，律政司去年底上訴至終審法院，由時任終審法院首席法官馬道立、現任首席法官李國能，以及常任法官李義審理，是首次披露終審法院國安法指定法官的身份。

該案排期至今年2月1日再訊，終審法院通知顯示，是次審理的法官除了張舉能和李義之外，亦增添常任法官霍兆剛、非常任法官陳兆愷和司徒敬。由於此案涉及國安法，換言之，霍兆剛、陳兆愷及司徒敬均為終審法院國安法指定法官。

國安法指定法官名單一直沒有公開，其他已知法官包括高等法院法官李運騰、周家明，總裁判官蘇惠德，區域法院法官陳廣池。