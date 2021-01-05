對被任命國安法指定法官「無感覺」　馬道立：北京、港府無施壓

終審法院首席法官馬道立，將於本月11日如期退休，今早於灣仔會展新翼會議室舉行離任記者會。馬道立法官在記者會上多次被問及他有否受到香港政府，或是北京的壓力去作出決定，馬一再強調「沒有」，並叫記者們記得在報道提及。他又自言上京見最高人民法院院長，亦有討論法律問題，雖然兩地個制度有分別但「有得傾」。

記者會期間有記者問到，10年來的工作是否曾受任何人的壓力，馬道立回應稱必定有工作壓力，每日都有壓力，但沒有受過任何人或機構的壓力，因為自己知道有何責任。「我知道我需要做咩，責任係咩」，他指最大壓力是依法，因「依法有時一啲都唔簡單」，因法律非常複雜，有很多考慮因素，例如要參考其他國家法院如何判決。

馬道立期望每個人對司法機構及法治都有信心，對於有人質疑判決偏頗、香港沒有法治，他指人們應該反思為何會有此想法，不應只因不滿判決結果。馬道立亦再次強調，內地及港府從來沒有施予壓力，自言上京見最高人民法院院長亦有討論法律問題，雖然兩地個制度有分別但「有得傾」。

有記者問到馬道立是否因被任命為國安法指定法官而感到自豪，馬道立稱這是一個奇怪的問題，自言沒有特別感覺，亦非因個人情感而接受任命，會做應該要做的事。另外被問到任命為國安法指定法官，是否等於對國安法有信心，馬道立稱這並非正確問題，接受任命與是否有信心無關，「just have to get on with it」。