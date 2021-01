對被任命國安法指定法官「無感覺」　馬道立：北京、港府無施壓

終審法院首席法官馬道立,將於本月11日如期退休,今早於灣仔會展新翼會議室舉行離任記者會。馬道立法官在記者會上多次被問及他有否受到香港政府,或是北京的壓力去作出決定,馬一再強調「沒有」,並叫記者們記得在報道提及。他又自言上京見最高人民法院院長,亦有討論法律問題,雖然兩地個制度有分別但「有得傾」。

記者會期間有記者問到,10年來的工作是否曾受任何人的壓力,馬道立回應稱必定有工作壓力,每日都有壓力,但沒有受過任何人或機構的壓力,因為自己知道有何責任。「我知道我需要做咩,責任係咩」,他指最大壓力是依法,因「依法有時一啲都唔簡單」,因法律非常複雜,有很多考慮因素,例如要參考其他國家法院如何判決。

馬道立期望每個人對司法機構及法治都有信心,對於有人質疑判決偏頗、香港沒有法治,他指人們應該反思為何會有此想法,不應只因不滿判決結果。馬道立亦再次強調,內地及港府從來沒有施予壓力,自言上京見最高人民法院院長亦有討論法律問題,雖然兩地個制度有分別但「有得傾」。

有記者問到馬道立是否因被任命為國安法指定法官而感到自豪,馬道立稱這是一個奇怪的問題,自言沒有特別感覺,亦非因個人情感而接受任命,會做應該要做的事。另外被問到任命為國安法指定法官,是否等於對國安法有信心,馬道立稱這並非正確問題,接受任命與是否有信心無關,「just have to get on with it」。