拆局│力谷小區清零、局長空群落區　林鄭欲述職前主動搶分

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-01-28 00:06

由於疫情關係，今年港澳特首破天荒以視像方式，向國家主席習近平及總理李克強述職，手法破格了，規格亦無可避免地相對下降了。 不過，特首林鄭月娥的事前「籌備」工夫似乎更高規格了。香港第四波疫情持續反覆，港府早前採取大廈強制檢測措施，更引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例（第599J章），史無前例在佐敦劃出指定檢疫區，要求區內人士必須留在處所並按照政府安排接受強制檢測，是疫情以來的首次。 政府突然強硬出招，外界眾說紛紜，謎底相信今日正式揭開。政界人士耳語，林鄭特意在述職前夕「做功課」，向領導人展示政府有意達致「應檢盡檢」、力爭清零的決心。

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第四波疫情爆發至今，建制派不斷要求政府強制「全民檢測」，務求盡快清零，不過林鄭一直對全民強制檢測的說法有保留。直至去年12月24日清晨，政府宣布向沙田乙明邨明恩樓執行強制檢測，以求達致「須檢必檢，小區清零」。

政務司司長張建宗、食物及衞生局局長陳肇始、民政事務局局長徐英偉等政府官員更空群出動，於「指定區域」視察情況。（資料圖片/張浩維攝）

一星期兩度採「小區清零」措施 局長司長空群出動

事隔一個月，政府再度出重招。本月23日凌晨，港府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例（第599J章），破天荒在佐敦劃出「指定區域」，要求區內人士必須留在處所並按照政府安排接受強制檢測。不僅如此，政務司司長張建宗、食物及衞生局局長陳肇始、民政事務局局長徐英偉等政府官員更是空群而出，於「指定區域」視察情況，務求將「戲碼」放大。圍封兩天，檢查7,000多名居民，最後揪出13宗確診個案。

林鄭前日（26日）會見傳媒時暗示再有「封區」情況出現，並會「突擊」、「打散」進行。結果政府晚上隨即宣布，將油麻地碧街9至27號和東安街3號列作「受限區域」，範圍內的受檢人士須午夜前強制檢測，受檢人士須在處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測。

「突襲」封油麻地一帶強制檢測 翌日向國家主席習近平述職

短短一星期，政府兩度採取「小區清零」措施。一名不願具名的資深建制派人士早前透露，政府首次提出「小區清零」目標後，有內地官員向林鄭傳遞正面訊號，故林鄭要抓住『小區』和『清零』兩個關鍵詞，採取措施並付諸實行，務求扭轉內地對香港抗疫不嚴的觀感。

無獨有偶，林鄭今日（27日）以視像方式向國家主席習近平述職，匯報政府過去一年的工作以及肺炎疫情防控等情況。習近平在會面期間表示，對香港第四波疫情很關心、很擔心，強調中央將採取一切措施，全力支持香港特別行政區控制疫情；林鄭亦感謝中央政府就香港在防控新冠肺炎疫情、發展經濟和改善民生方面的關心和支持。政圈耳語，林鄭特意在述職前作大舉動，務求向中央展示決心，港府願跟隨內地「小區清零」的做法，務求揪出隱形患者，達致「清零」目標。