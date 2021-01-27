抗疫一年　︳林鄭認疫情控制強差人意　但指國際層面力保不失

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-01-27 19:03

新冠肺炎疫情持續逾年，特首林鄭月娥撰文總結，提到新冠疫情仍肆虐全球，確診宗數近億，死亡人數超過200萬。她表示，香港與內地、澳門和台灣相比，疫情控制確強差人意；但認為從國際層面看，亦能做到力保不失，以每 100萬人計算本港只有1360宗確診，是全球平均比率12740的約十分之一。 至於未來工作，林鄭強調疫苗接種是走出「疫」境最大希望，重申港府已向三家疫苗公司簽署預先採購協議，並希望採購第四款另一技術平台的疫苗。同時已向中央要求預留一定數量內地研發或生產疫苗供市民使用。

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林鄭在文中表示，截至 昨日零時零分，香港確診個案為 10223 宗，比130多個其他國家或地區少；而以每100 萬人計算，數字為是1360宗，是全球平均比率12740 約十分之一。

她在回顧過去一年工作後，表示抗疫工作「沒有最好，只有更好」，表示要既不抹殺之前努力， 但同時虛心接受批評，不斷總結經驗，尋求改進空間。林鄭指，在抗疫戰中不乏決心和努力，但亦不得不考慮香港的情況及措施的可行性。

至於受防疫措施影響的商業困難、學生缺乏面授課程的影響、子女不能探望居住在院舍的父母，與及市民忍受避免聚會的失落，林鄭表示港府完全明白，但強調面對世紀疫症，還須忍耐和努力。