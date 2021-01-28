董建華：國家支持是香港抗疫最大優勢　堅持愛國者治港保繁榮穩定

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-01-28 15:56

國家主席習近平昨（27日）以視像方式聽取特首林鄭月娥的述職報告。全國政協副主席、香港特區前特首董建華今（28日）對傳媒表示，香港過去一年，面對各方面多重衝擊，指習近平以「沉着應對」來形容特區政府的工作，是對林鄭管治團隊的肯定，更是對其未來工作的鼓勵和鞭策。 董建華指對於香港應該承認，僅靠本港自身努力，無法有效控制病毒傳播。他又指，有習近平的關心和國家的支持，才是香港抗疫最大的政治資本和優勢，也是香港的幸運。

董建華對《香港商報》表示，香港國安法實施半年多以來，實現了大亂之後的大治，只有堅持「愛國者治港」，令反中亂港者出局，才是香港長期繁榮穩定的保障，才是「一國兩制」行穩致遠的前提。

他又指習近平談及香港暴發新冠肺炎第四波疫情時表示「我很關心、很擔憂」，體現了對香港人的關切之情。而習近平特別強調中央政府會採取一切措施，全力支持特區政府抗擊疫情，強調祖國是香港的堅強後盾。

董建華表示，控制疫情是重啟經濟的根本性、決定性前提。正是習近平把人民的利益放在首位，中央政府為民着想，中國的疫情才會在這麼短的時間內得到有效的控制。他強調，「事實勝於雄辯」。回顧過去一年多的抗疫戰績，歐美世界至今仍是風雨飄搖，哀鴻遍野，全球最主要的20個經濟體去年皆録得負增長，唯有中國一枝獨秀。