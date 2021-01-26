董建華指中美失合作源於認知不足　兩國可在疫情、經濟等方面合作

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-01-26 15:33

全國政協副主席、前特首董建華出席由中美交流基金會舉辦的「香港中美論壇」時表示，中美近年失去合作精神，源於美方對中國認識不足，繼而產生恐懼。他指大部分中國人認同中國現行的政制，人民認同政府的比率遠較其他國家為高。他認為，中美可在疫情、經濟及氣候變化等多個方面合作，共同應對全球問題。

全國政協副主席、前特首董建華出席「香港中美論壇」。（中美交流基金會提供）

稱美國人對共產政府有令人費解的恐懼和抗拒

董建華指，過往中美多次合作應對環球挑戰，但近年中美失去這種合作精神，由美方發放的怨恨、憂慮所取代。他稱，這種恐懼源於對中國認識不足，很多美國人對共產政府有令人費解的恐懼和抗拒，但如果問中國人，大部分認為現行的政制有利國家。他說，哈佛大學一項調查顯示，超過90%中國人認同政府的方向，以及對中國未來抱有希望，比例遠高於其他國家。

他說，中國有龐大市場和成熟的工業及物流建設等優勢，已準備好將這些優勢貢獻全球經濟。他強調，中國沒有成為霸權的野心，正如所有國家，中國會保護其利益，但同時相信可其他國家和平地共存。他引述國家主席習近平昨日（25日）促請國際社會協商，全球攜手合作，維護多邊主義，解決人類面臨的問題。

他續指，美國和中國作為世界兩大經濟體，可在多方面合作，包括處理新冠肺炎疫情、經濟及氣候變化等，兩國可重回正常貿易關係，以及尋求和平手段解決國際爭議。