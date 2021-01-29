中美關係 ｜新加坡總理李顯龍籲中美重置互動基調　為時不晚

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-01-29 20:56

新加坡總理李顯龍總理1月29日以視像形式在世界經濟論壇達沃斯議程（Davos Agenda）致辭時，談及一些大國之間摩擦及不信任增加，最令人擔心的是中美關係，稱他們採取「更獨斷及不妥協的姿態」。

他說：「美國現在視中國為其策略性對手，以及其超群地位的挑戰者，而中國則是有力地主張，它在這個世界，有它認為它應有的位置。」

李顯龍稱：「兩方都有相當大的內部壓力，導致它們對外立場變得強硬，而溫和的聲音已被邊緣化。」他補充說，在重置他們互動的基調方面，「不可能為時太晚」（cannot possibly be too late）。

他說，新一屆美國政府上場是將中美關係推向「更安全水域」（safer waters）的機會。他補充說，中美關係應成為美國總統拜登（Joe Biden）「一個關鍵戰略優先事項」。

圖為2020年4月3日，新加坡商業區一名男子站在熒光幕前，上面正在播放總理李顯龍講話的電視轉播。（Reuters）

稱中國須讓步

世界經濟論壇主席布倫德（Borge Brende）向李顯龍發問，稱中美應做出什麼讓步。

李顯龍稱，在中國崛起之際，世界發現自己處於「戰略形勢改變了很多的情況」。

他說，在很多國家曾經行得通的，在政治上已不再實用，需要進行調整。李顯龍稱：「國家對中國仍小（編按：他指的應是國力）時做出的讓步……需要重新考慮以及重新調整。」

新加坡總理李顯龍近段時間頻繁提及香港亂局。（AFP）

李顯龍稱，中國或需「重新校準它的立場」，讓「它對這個世界的影響不僅是因為它的力量及能量，亦因為它的認受性（legitimacy）以及為其他國家接納。」

「中國不會像蘇聯般瓦解」

他稱對於美國來說，它須進行的是「非常困難的調整」，因美國是蘇聯瓦解後單一的超級大國，以及它現在視中國「為一個挑戰者，差不多是一個威脅」。他說：「我想，如你視中國為威脅，這將是非常大的問題，因為那麼你之後是創造一個威脅，以及這掙扎會持續一段長時間。」

李顯龍也補充說，中國「將不會像蘇聯那樣瓦解的」。

拜登在擔任美國副總統時，曾與時任中國國家副主席習近平會晤。（Getty）

籲避免「冷戰熱鬥」

李顯龍稱，中美或需發展「建設性的關係」。他說：「你（編按：他的意思應是中及美）將會競爭、你將不同意對方、甚至在人權問題上有強烈（的意見分歧），但你亦有其他地方需一起合作。因為如你不能合作，不止你會無法解決問題，它會變成一個全面的對立關係，你會處於『冷戰熱鬥』（twilight struggle）之中。」

Twilight Struggle是一款出名的桌上遊戲，背景是二次世界大戰後，美國與蘇聯之間的冷戰。

李顯龍在總結時說，去明白上述所說事、將之內部化、令它成為一個可接受的政策立場以說服另一方，是國家面對的挑戰。他說：「去說服你的民眾、全部居民、國會、知識份子，我想這需要有頗高階的領導力。」