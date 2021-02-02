民政總署1700萬口罩去向曝光　區議員獲派數量不及鄉委會一成

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-02-02 17:58

民政事務總署去年底發聲明，指在過去兩個月提供合共約1,700萬個口罩給區議會、地區團體、社福機構、同鄉會、鄉事委員會等，向市民派發。 油尖旺區議員林兆彬今（2日）在Facebook表示，早前引用《公開資料守則》要求政府公開分發名單。根據政府的名單，只有7區獲發民政總署的口罩，當中5區是以民政事務處名義收取，未知當中有多少是分配給當區議員派發。 根據名單，全數27鄉鄉事委員會均獲發口罩，每鄉獲10萬個，港島各界聯會和九龍及新界社團聯會亦分別獲發30萬個口罩，廣東、福建、廣西社團總會等亦分別獲發10萬個口罩。

▼民政事務總署派發口罩名單（部分）▼

+ 5 + 5 + 5

僅灣仔、屯門區議員獲派口罩

十八區民主派聯絡會議去年底批評民政事務總署說法「誤導公眾」，其中沙田、黃大仙、葵青區議會均表示沒收到政府物流署的口罩。根據政府的名單，民政總署共分發6.5萬個口罩予灣仔區議員、16萬個口罩予屯門區議員。

兩個區的區議員合共收到22.5萬個口罩，不及27鄉鄉事委員會總數270萬個的一成。

5區民政處獲派118.3萬個

另外分發40.92萬個口罩予油尖旺民政事務處、49.5萬個口罩予中西區民政事務處、5萬個口罩予沙田民政處、6.75萬個口罩予灣仔民政事務處、10萬個口罩予東區民政事務處及6.16萬個口罩予葵青民政事務處。至於另外11區則未見在名單上。

根據名單，香港中西區各界協會獲發56萬個口罩，是獲發最多口罩的單一團體。而民政總署亦向多個公共屋邨派發口罩，其中葵涌邨共獲發逾68萬個口罩，石籬二邨亦獲發約42萬個口罩，大窩口邨獲發近40萬個口罩等。

政府當時表示，民政總署安排派發的是由政府物流服務署經採購程序購得的口罩，故不需個別部門或民政處進行採購程序，能在短時間內組織派發，也無須給予任何團體行政費用，強調做法既合乎經濟效益，也符合審慎使用公帑的原則。

去年各區區議會均有批出撥款採購口罩，但資料顯示，過去兩個月僅屯門及灣仔區獲得民政總署分配口罩。沙田區議會去年底就表示，曾向沙田民政事務處申請撥款100萬元向市民派發口罩和防疫小冊子，對方11月初得悉相關活動，並在12月回覆指考慮到市面口罩供應情況及政府有提供防疫物資，拒絕協助相關活動，亦不會支付或發還所涉開支。

民政總署當時回覆指，已經在過去兩個月提供合共約1,700萬個口罩給區議會、地區團體、社福機構、志願團體、街坊福利會、主要社區團體、同鄉會、鄉事委員會等派發給有需要的市民。