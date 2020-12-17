拒沙田區會撥款買口罩　民政總署批失實：無任何意圖打壓區議會

新冠肺炎疫情肆虐，由民主派主導的沙田區議會計劃向居民派外科口罩和防疫小冊子，涉款一百萬元，惟沙田民政事務專員向議員發信，稱考慮到市面口罩供應情況、政府有提供防疫物資，拒絕協助沙田區議會相關活動，不會支付或發還任何所涉開支。 民政事務總署發聲明，稱民政總署和地區民政處並無任何意圖打壓區議會，指一如既往，民政處和區議會秘書處努力跟進區議會提出的各項撥款建議，及處理區議員的各項開支償還申請，但前提是署方必須按既定程序，在保障公共資源有效使用的大原則下，審視和批出款項。

由民主派主導的沙田區議會計劃向居民派外科口罩和防疫小冊子，涉款一百萬元，惟沙田民政事務專員向議員發信，稱考慮到市面口罩供應情況、政府有提供防疫物資，拒絕協助沙田區議會相關活動，不會支付或發還任何所涉開支。（資料圖片／鄧詠中攝）

民政總署就四大範疇回應坊間對政府的質疑，其中就審批抗疫物資和措施的撥款申請方面，發言人稱，民政總署及民政處全力支援在地區上的抗疫行動和撥款申請，在派發抗疫物資上，民政總署已經在過去兩個月提供合共約1,700萬個口罩給區議會、地區團體、社福機構、志願團體、街坊福利會、主要社區團體、同鄉會、鄉事委員會等派發給有需要的市民。



發言人指，民政總署因應疫情發展，向有多個確診個案的屋苑如葵盛西邨第八座、觀塘麗晶花園、黃大仙東頭邨貴東樓、鑽石山龍蟠苑龍珊閣等每戶派發口罩和潔手液等，又指民政總署安排派發的是由政府物流服務署經採購程序購得的口罩，故不需個別部門或民政處進行採購程序，能在很短的時間內組織派發，也無須給予任何團體行政費用。這做法既合乎經濟效益，也符合審慎使用公帑的原則。

對於有區議會建議以「社區參與計劃」下的公帑為私人屋苑的公共地方免費噴防疫塗層，民政總署已多次澄清，願意在共同出資參與和符合客觀條件（包括樓宇應貨差餉價值不高的大廈）的前提下給予資助，稱做法符合政府一貫資助私人大廈的原則，目的是向一些有實際需要和缺乏資源的私人大廈，在共同參與的原則下，提供支援。

7月11、12日，一連兩日民主派初選，60萬人參與。（資料圖片 / 李澤彤攝）

舉辦初選辦事處開支不會發還

不少區議員表示，向民政處申請發還開支時，已剔出今年7月舉辦初選的營運開支，甚至沒有申領發還7月份的開支，惟政府仍未發還七月以後的營運開支。

發言人稱，有一些區議員公開表明參與及使用議員辦事處協助所謂「選舉初選」的活動，民政總署早前已表明因這所謂「初選」不符合區議會的職能，政府不可以發還相關費用。民政處早前已去信有關的區議員要求他們申報開支的詳情，以便從營運開支償還款額申請中剔除與「選舉初選」有關的開支，而發還餘下部分。然而，直至目前為止只有部分區議員提交資料，當中也有區議員提交資料不全的情況。因此，民政總署及民政處無法處理眾多涉及「選舉初選」議員的開支償還申請。

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稱有撥款涉利益衝突 拒視像開區會因不符常規

有區議會近期仿效立法會，以透過視像方式召開會議，惟處方拒絕配合。民政總署發言人表示，因應最近疫情嚴峻，政府實施僱員特別上班安排，除提供緊急和必要公共服務的人員外，其他僱員在家工作以減少人群聚集，因此民政總署懇請各區議會暫停或推遲會議，又稱在《區議會條例》和區議會會議常規的框架下，目前未能配合以視像形式進行區議會會議，因此只可推遲會議。



發言人重申，希望區議會及區議員不要作出沒有根據和不合理的指控，回歸理性討論，與民政總署和民政處合作。