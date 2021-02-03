建制改議事規則擬「加辣」　禁財會重覆討論無爭議撥款｜政圈風聲

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-02-03 11:37

《香港01》日前報道建制派正密謀大幅修改立法會《議事規則》，全方位防止民主派日後掌控立法機關，更多「招數」陸續曝光。 據悉，建制派打算乘勢而上，在本立法會年度再次修改《財務委員會會議程序》，其中一大重點是，不再在財委會上重覆討論部分已經在工務及人事編制小組通過的工程撥款，變相大大加快整個審議程序。 有知情者形容改動「好辣」，甚至較《議事規則》修改更勁，但預料會獲得足夠建制派支持，趕及在會期內通過。

2017年曾打算一併修改 因「減辣」才留手

建制派「班長」廖長江早於2017年底曾提出修改《財務委員會會議程序》，當中涉及中止待續及俗稱「37A」的臨時動議條文，日後即使財委會通過中止待續議案，會議亦不會即時中止；而「37A」方面，則限制議員只能提交一項臨時動議。議員需要在主席指明時間前以書面形式提交，亦不能就動議提出修正案。

有知情者指，其實廖長江尚有一項「更辣」的修訂「懸在財委會頸上」，只是當時打算「減辣」才暫時留手。但既然中央已表明要「愛國者治港」，建制派遂把握現時立法會主導契機，一併填補所有漏洞以備無患。

據悉，該修訂是「除非獲得工務或人事編制小組同意，否則經兩個小組委員會通過的項目，不容再在財委會上審議」。事實上，財委會主席陳健波曾明言，兩個小組委員會有逾八成議案需要在財委會分開表決，認為情況需作改善。

修訂不會「一刀切」 加設投票決定再審議與否

但有建制派指，由於部分議員並無加入兩個小組委員會，故議程有必要在財委會上再作討論。據聞為了針對這情況，修改的方向不會「一刀切」，其中一個建議是在日後審議每個議程前，均會先作投票決定是否需要審議，若過半人贊成則需開始審議，否則會直接進入表決，官員亦毋須出席會議。

有知情者坦言，日後大部分不具爭議的撥款將直接表決，只有一些涉款較大的基建項目，例如落馬洲河套區、「明日大嶼」計劃等，需要在會上再作審議。

根據過往做法，若有議員提出修改《財務委員會會議程序》，陳健波會召開特別財委會處理，修改《會議程序》門檻亦較《議事規則》為低，表決時採用簡單多數制，只需在席過半數議員支持便可通過。