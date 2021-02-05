BNO｜葉劉指移英港人難覓工作：我去到都未必有人請｜政經加零一

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-02-05 17:34

英國上月底開放BNO「5+1」簽證計劃予港人申請，中國外交部和港府採取反制措拖，包括不再承認BNO作為有效證件，外界關注中方會否就BNO採取進一步反制措施，包括「加辣」要求取得外國國籍的港人「二揀一」。新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政經加零一》訪問時指，除非英國政府作出敵意行為，否則中央在短期內「加辣」反制的機會不高。 葉劉指出，英國的生活並非想像中那麼好，除了倫敦是五光十色外，其他城市並不富裕。葉劉指港人在英國找工作不容易，她以教師行業為例，教師需在英國適應當地學制，在當地教中文已「無咁吃香」，教英文未必夠當地人競爭，曾編撰書籍教英文的葉劉更自言：「我去到都未必有人請」。

葉劉淑儀在節目《政經加零一》中表示，除非英國政府作出敵意行為，否則中央在短期內「加辣」反制的機會不高。 （資料圖片）

料北京不急於處理雙重國籍

葉劉淑儀在節目《政經加零一》中表示，除非英國政府作出敵意行為，否則中央在短期內「加辣」反制的機會不高。她認為，美、加表明繼續承認BNO是意料之外、沒有新意，又認為紐西蘭和澳洲作為五眼聯盟成員未有表態，形容在國際反應的反應比她預期少。

葉劉淑儀早前在報章撰文，建議當局可提出一個「截止日期」（cut-off date），在限期後獲取外國國籍的港人，需在外國國籍及居港權「二選一」。被問到北京會否「出手」，要求海外港人「二揀一」，葉劉認為，北京有時間慢慢考慮，認為不急於處理雙重國籍的問題。

葉劉淑儀日前在Facebook引述一名英國朋友的「金石良言」，指英國正處於超級經濟衰退 (mega recession)且失業率急升，如移居英國港人數年後沒有一份薪酬較高的工作及特殊技能，隨時會被「踢走」。葉劉在節目中進一步作出闡釋，指出現在港人赴英只需證明有6個月生活費，很多人認為條件不難符合，不過她認為港人在當地難以覓工作。

葉劉以教師行業為例，教師需在英國適應當地學制，在當地教中文已「無咁吃香」，教英文未必夠當地人競爭，曾編撰書籍教英文的葉劉更自言：「我去到都未必有人請」。

劉慧卿批評建制派「出口傷人」，「我都唔明要踩低人地...講呢啲說話係好傷香港人嘅心囉。」（資料圖片/羅君豪攝）

劉慧卿批建制派出口傷人

民主黨前主席、國際事務委員會主席劉慧卿接受《政經加零一》訪問時指出，不相信英國會踢走香港人。她指，港人在英國未必能找到合適工作，但不少香港人已有心理準備，不少人期望到英國「騎牛搵馬」，亦有人到英國創業，「如果（對英國就業）好悲觀就唔會去（英國）啦。」

物業投資集團行政總裁湯文亮早前在《城市論壇》上直指，不少專業資格在英國不獲承認，港人到埗後收入會大跌，形容移英港人「質素不會太高」。劉慧卿批評建制派「出口傷人」，「我都唔明要踩低人地...講呢啲說話係好傷香港人嘅心囉。」

被問到如何研判北京「加辣」反制的機會，劉慧卿笑言：「我唔識估北京啲嘢，唔知佢地點諗嘢。」她希望北京不要做出嚴懲BNO持有人，指港人移英的付出很大，她認為北京和特區政府應好好想清楚為何港人爭相離港。

劉慧卿續指，在香港很多人擁雙重、甚至三重國籍，形容這是歷史問題，她認為應讓香港人自由選擇，「要走嘅人咪由得佢走，何必千方百計要懲罰佢呢。」

至於英國會否進一步擴大BNO的申請資格和權利，劉慧卿表示未有收到消息，她強調一直爭取英國直接給予居港權予BNO持有人，她不排除英國日後或進一步放寬BNO政策。