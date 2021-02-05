中聯辦網上新春酒會　駱惠寧致辭指香港迎來重大轉折（附全文）

撰文： 陳綽嵐 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-05 17:59

中聯辦今（5日）下午5時舉行的新春酒會，但受到疫情影響，今年酒會是首次於網上舉行。 早前《香港01》獨家報道，中聯辦正進行大換班，有大約一半崗位將由新人出任，包括「部」級的管理層，外界關注換班進度。部份人員於新春酒會亮相，以家鄉方言為港人送上新年祝福。

中聯辦今年的新春酒會，受疫情影響改為網上舉行。除了中聯辦主任駱惠寧之外，全國政協副主席、前特首董建華及梁振英，以及特首林鄭月娥均有出席，而駱惠寧首次以廣東話向香港市民致以問候。

駱惠寧在致辭時兩度引述習近平說話，以下為致辭全文：

各位朋友、各位市民：

大家好！鼠年即將遠去，牛年就要到來，今天中聯辦新春酒會首次以「雲賀歲」的形式舉行。形式變了，問候不變。我代表中聯辦全體同仁，給屏幕前的各位、給廣大香港市民拜個早年！

2020年，過得極不尋常，實在令人難忘。

這一年，世界在變。新冠肺炎疫情全球爆發，世界經濟嚴重衰退，國際力量對比「東升西降」，人類共同經歷了一場驚心動魄的風險挑戰。這一年，國家在變。經歷大戰大考，人們看到中國共産黨砥柱中流，看到中國之治優勢彰顯，看到中國人民空前團結，14億中華兒女為不斷增強的中國活力、中國實力、中國潛力而自豪。這一年，香港也在變。中央連續就香港國安立法等作出重大決策，街頭不再暴力肆虐，市民重享安全自由，香港迎來由亂及治的重大轉折。

正如習近平主席所指出的，面對百年未有之大變局，「時與勢都在我們這一邊，這是我們定力和底氣所在，也是我們的決心和信心所在。」

各位朋友，各位市民，我到港履職也已過了一年，對香港了解更多了、感情更深了。親朋好友問我感受，用一句話概括，「我對香港這個家更有信心了」。回首過去一年，很多話想説，為不多佔用時間，這裡分享「四個難忘瞬間」。

第一個瞬間，是去年「七一」，香港國安法落地實施，100多艘漁船自發在維港巡遊，人們拉起“國家安全、香港安寧、市民安心”的標語。

第二個瞬間，是去年8月，內地援港抗疫隊伍抵港，許多人手捧鮮花夾道歡迎，市民感慨：「臨危馳援，感恩中央」。

第三個瞬間，是去年國慶中秋「雙節」，我到港島小西灣、九龍深水埗探訪老人家和劏房戶，深感恢復經濟、紓解民困，不容遲緩。

第四個瞬間，是2020年最後一天，TVB與內地最受年輕人歡迎的網絡平台B站，聯合製作跨年晚會。千架無人機在維港上空排出「我愛香港，我愛中國」字樣，一時間兩地網友「香港明天更好」的彈幕刷屏。

四個瞬間，在我看來是廣大香港市民精神和物質追求的真實縮影。我知道，很多人都在想，香港接下來會怎樣？還會有什麼變化？我想説，變與不變，是客觀的、辯證的、發展的。過去一年的香港之「變」，是撥亂反正。把「變形」和「走樣」的都糾正過來，「一國兩制」必將沿著正確的方向行穩致遠。面向未來，我對香港這個家有「四個判斷」——

一是「一國兩制」的方針不會變，且「一國」底線會更牢、「兩制」活力會更大。堅持「愛國者治港」，堅守「一國」原則，嚴格按照《憲法》和《基本法》辦事，維護憲制秩序，落實中央全面管治權，香港這個家才能繁榮穩定、長治久安。

二是《憲法》、《基本法》賦予的各項權利不會變，且守護香港安寧的能力會更強、維護國家安全的成效會更好。堅決執行香港國安法，堅持在法治的軌道上彰顯民主自由，拒絕落入泛政治化的漩渦，拒絕脫離良政善治的初衷，香港這個家才會有規有矩、家和人興。

三是大家習慣的生活方式不會變，且發展經濟改善民生的步伐會加大、廣大市民的生活質量會提高。拿出更加精準有效的施政措施，逐步破解就業、收入、土地、房屋、醫療等重大民生問題，解決影響廣大市民生活的深層次矛盾，讓每一個人的努力都不被辜負，香港這個家才會有更多獲得感幸福感安全感。

四是自由市場優勢和面向世界的格局不會變，且融入國家發展的空間會更大、參與國際競爭的底氣會更足。用好共建「一帶一路」、粵港澳大灣區重大機遇，當好國內大循環的「參與者」，做好國內國際雙循環的“促進者”，增強香港經濟的競爭力，香港這個家才會「風雨不動安如山」。

各位朋友、各位市民！

1月27日，習近平主席在聽取林鄭月娥行政長官述職報告時，特別關心香港的疫情狀況，牽掛大家的身體健康和工作生活，特別強調「中央政府已經並將繼續採取一切必要措施，全力支持香港特別行政區抗擊疫情。大家要堅定信心、團結抗疫。祖國永遠是香港的堅強後盾，眼前的困難一定能夠戰勝。」

在特殊節點、面對特殊情勢，習主席的殷殷關切情滿香江、鼓舞人心。2021年，是中國共産黨百年華誕。如果説在一個世紀的艱辛奮鬥中，在中國共産黨人領導的偉大變革中，有什麼從未改變且歷久彌堅的，那就是一以貫之的「人民情懷」，以及「為中國人民謀幸福，為中華民族謀復興」的初心。我們比任何時候都堅定這樣的信念：在中國共産黨的領導下，中國堅定向前發展的歷史趨勢沒有誰可以阻擋，中華民族偉大復興的步伐沒有誰可以阻擋。香港是中國的香港，國家好，香港一定會好。這是歷史的大邏輯。

各位朋友，各位市民，儘管世界仍不太平，儘管前進路上還有風雨，儘管香港防控疫情、恢復經濟、紓解民困還面臨重大考驗，但我堅信，有習主席和中央的關心支持，有偉大祖國做堅強後盾，有特區政府和社會各界的共同努力，陰霾終將被驅散，香港這個家一定會變得更好！

衷心希望大家能早日摘下口罩正常生活，擼起袖子攜手奮鬥。

祝牛年大吉！謝謝！