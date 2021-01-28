01消息│中聯辦大換班　規模歷年罕見　知情人士：配合香港新局面

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-01-28 07:00

中聯辦正面臨大換班！綜合各方消息，中聯辦內部出現「海嘯式」的大規模人員輪替，甚至有傳現時全辦約480人員編制中，一半崗位會有人事變動，規模之大屬歷來罕見。

消息：並非「炒人」 冀以全新方法處理香港問題

政圈近月接連傳出中聯辦人事變動消息，包括宣傳文體部原部長李海堂已離職，獲安排另有任用，而去年11月由政法委「空降」的副部長鄭琳，將會「坐正」。

有消息指，現時中聯辦人手編制約為480人，而是次人員「換班潮」涉及一半編制，即約240個崗位，規模罕見。知情人士表示，今次是人員換班，並非「炒人」，而是希望「新人事、新作風」，以全新方法處理香港問題。

該人士指，接任的人選許多都與香港並無交雜，可以「更客觀」、「更科學」地分析香港問題。而接任的新面孔亦較年輕，來自「五湖四海」，目的就是以全新的角度和方法，探討、解決香港錯綜複雜的各種政治和經濟民生問題。

中聯辦部長僅次副主任或秘書長 同掀換班潮

由於涉及人數眾多，該消息人士指，不單止涉及基層崗位，亦觸及部級管理層。中聯辦主任駱惠寧轄下有6名副主任及1名秘書長，再轄下有多個機構，包括辦公廳、信息諮詢室、信息中心，以及社團絡部、社會工作部、港島工作部、九龍工作部、新界工作部等21個「部」。換言之，中聯辦「部長」的級別僅次中聯辦副主任或秘書長。

各部門工作會有更嚴格要求 「出外見人也要寫報告」

消息人士認為，是次調動涉及決策層，日後工作「本質」亦不同，不會再是「簡單地做做宣傳、食飯剪綵」，而是有更嚴格工作要求和紀律，「甚至出外見人也要寫報告」。此外，中聯辦的工作將不止於政治層面，將投入更多資源和人力探討如何改善香港的經濟、民生工作。

強調一國兩制、港人治港、高度自治不變

消息人士評估，今次「換班潮」中雖然有許多人以往都沒來過香港工作，亦不懂廣東話，但無礙中聯辦的工作。消息人士預期，新人會用更科學、更客觀的方法來看待香港問題，配合香港新形勢。

消息人士認為，是次人事變動或是中央對港方針進入新的「改革階段」，但強調「一國兩制」、港人治港、高度自治的總原則不會改變。