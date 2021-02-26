官僚主義橫行　葉劉淑儀析箇中緣由：部門分工欠統籌｜政經加零一

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-02-26 17:59

公務員事務局早前安排全港18萬公務員簽署宣誓聲明，表明擁護《基本法》和效忠特區，有公務員工會質疑政府未有釐清何謂違誓，同時又擔心一旦被指控違誓，需要負上刑事法律責任。新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政經加零一》訪問，指除非公務員作出焚燒《基本法》、踐踏國旗等極端行為，否則難以證明公務員違誓，遑論被刑事檢控，籲公務員毋須擔心。 公務員官僚作風橫行，有指是特區政府未能善治的其中一個因素。葉劉認為，問題核心是政府部門的分工問題，各部門「只是各自耕自己塊田」，認為應加強各部門統籌，從以理順公務員效率的問題。

難以證明公務員違誓

被問到公務員一旦違誓，會否有刑事後果，包括被控作出虛假證明，葉劉淑儀指出，展示政治立場的宣誓與填報虛假資料不同。她以虛假國籍為例，一旦在過程中填報虛假資料，最高刑罰可處最高十四年監察；但宣誓是展示政治立場，要證明公務員違誓相當困難，除非公務員作出焚燒《基本法》、踐踏國旗等極端行為，否則難以證明不效忠特區或不擁護《基本法》，遑論被刑事檢控，籲公務員毋須擔心。

對於有立法會議員認為當局應仔細列舉違誓行為，釋除公務員的憂慮，葉劉淑儀認為這是不可能和不可行，因今天不知將來會發生甚麼事情，「以前都估唔到有人會佔領立法會」。葉劉淑儀又認為，公務員要有承擔和抱負，作政治表態是非常重要，直指不應只視公務員是一份薪高糧準的工作。

公務員事務局局長早前安排18萬名公務員簽署宣誓聲明。（梁鵬威攝）

樹木、漏水問題 析射部門分工有毛病

葉劉淑儀在節目中亦談到公務員官僚主義的問題。政務官出身的她自言做了30年公務員，及後做過問責局長，現在做了13年立法會議員，形容曾是「局中人」，現在則以「局外人」看公務員的表現，笑言在公務員此議題上深有體會。

葉劉淑儀分析指，官僚主義在政府橫行，主要原因是政府各部門的分工欠統籌，「各自各耕自己塊田」，令市民感覺到政府「縮骨」。葉劉以漏水問題為例，指水務署、屋宇署和食環署就哪一部門處理漏水問題爭拗多時，就連署方人員亦曾在立法會，就相關問題提出申訴；她又以樹木問題為例，各部門只按分工行事，「樹木問題並非卸責，只係跟佢定咗嘅分工，街邨就係房屋署，喺條路就路政署，山坡就土木工程署，有危險就係消防處，佢又唔係卸責㗎喎。」

新民黨主席葉劉淑儀認為，部門應在分工上加強統籌。 （高仲明攝/資料圖片）

批劏房問題是「香港之恥」：田北辰十年前已經去瞓過劏牀

與此同時，葉劉淑儀不滿政府處事愛拖延，她以土地發展和劏房為例，這些問題已是有跨黨派共識，笑言：「田北辰十年前已經去瞓過劏牀。」她指劏房問題乃人所共知，更是「香港之恥」，質疑為何政府拖到現在才設劏房租管小組，還要花上18個月作研究。

葉劉認為，部門應在分工上加強統籌，但認為不應擴大問責制，又認為外行人管內行不可行，有些部門一定要由專業領導，「隨便一個人管，唔會得到下屬尊重。」