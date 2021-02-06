BNO｜梁振英：永久居民身份非呼之則來　移英回流應申請工作簽證

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-02-06 13:15

英國上月底開放BNO「5+1」簽證計劃予港人申請，引起雙重國藉等爭議。全國政協副主席、前特首梁振英今日（6日）在facebook上質疑，「為什麼拿着BNO去移民的人，仍然要保留隨時回來香港的永久居民身份？」，又要求移英港人交還香港永久居民身分證，認為英國人民永遠不會承認移民港人是他們一份子，雙方都是「講金不講心」。

梁振英指，有媒體的專欄作者撰文討論 BNO移民，指「年青人明知英國經濟差、疫情差、搵工難，而仍然想去試一次，所為何來，孰令致之⋯」。梁振英批評作者迴避核心問題「為什麼拿着BNO去移民的人，仍然要保留隨時回來香港的永久居民身份？孰令致之？」梁振英認為，英國人想搵港人着數，港人想佔英國人便宜，但港人永遠不會有做英國人的承擔，鈔票換護照，雙方都是講金不講心，英國人民亦永遠不會承認香港人是他們一份子。

另外，媒體亦訪問了一個移民英國的家庭，梁振英回應指受訪人士一定很喜歡英國，不必考慮回來香港，要求他們交還香港永久居民身分證，和所有用香港永久居民身份取得的證件。

梁振英強調香港永久居民這個身份，不是可以呼之則來，揮之則去的，如果該名移英港人想回流香港，應該用BNO計劃下取得的英國護照，申請工作簽證進入香港，連續住滿七年，再申請成為香港永久居民，才可以再做香港人。