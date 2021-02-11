牛年新年｜林鄭月娥新春賀詞　願香港「牛氣再現，再創高峰」

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-02-11 13:05

牛年將至，特首林鄭月娥向香港市民發表新春賀詞。她表示，今年市民響應政府呼籲留家抗疫，但仍可以用不同方式向親友送上節日祝賀，祝願香港市民和氣吉祥、事事順景、身體健康。她特別提到，《港區國安法》令社會逐漸恢復穩定，只要疫情受控，香港肯定可以重新出發，再創光輝前路。

林鄭月娥牛年新春賀詞：

林鄭月娥發表牛年新春賀詞。（政府新聞處）

林鄭月娥表示：「一元復始，萬象更新，經歷過去一年的嚴峻挑戰，大家都希望新年會帶來新氣象。因為疫情關係，今年市民響應政府的呼籲減少聚會，過一個平靜的春節，但科技發展拉近我們的距離，大家可以用不同方式，向本地和海內外親戚朋友，送上節日的祝賀，對長輩表達關懷。新一年是金牛年，牛象徵勤奮、堅毅，我相信只要大家團結一致，以堅毅的精神努力打拚，香港一定可以克服挑戰，牛氣再現，再創高峰。我祝大家和氣吉祥、事事順景、身體健康。」

在較早前，林鄭月娥亦透過媒體向香港市民發表文字版本新春賀詞，提到：「送鼠迎牛，我首先在此祝願香港擺脫疫情，迎接健康、平安和朝氣勃勃的新一年。香港過去一年面對嚴峻挑戰，社會動盪的餘波以及新冠肺炎疫情，令香港經濟和市民生活大受影響。在中央大力支持，特區政府全力以赴，市民同心協力下，香港無懼挑戰，迎難而上。自《香港國安法》在去年6月實施後，社會已逐漸恢復穩定，只要疫情受控，香港肯定可以重新出發，再創光輝前路。」

林鄭又指，特區政府會以堅毅不屈的精神，全力抗疫，並推展疫苗接種計劃，讓香港早日走出「疫」境。她表示，在《2020年施政報告》已推出多項措施，只要大家團結一致，努力耕耘，貫徹「一國兩制」，維護國家安全，香港就可以把握國家發展大局帶來的機遇，令經濟和民生都有長足發展。她祝願香港牛氣沖天、市民健壯如牛、朝氣勃勃、事事順遂。

▼2.7維園年宵花市情況▼

+ 7 + 7 + 7

政務司司長張建宗以「萬戶春風禮陶樂淑三陽景運人壽年豐」，祝願廣大市民身心康泰，壯健如牛，社會和諧安寧，繁榮穩定；財政司司長陳茂波則祝願市民身體健康、牛轉乾坤、收成豐碩、萬事如意。全球各地盡快克服新冠病毒疫情，讓生活恢復正常、工商百業生意興隆、經濟穩步復甦。

律政司司長鄭若驊祝願廣大市民在辛丑年身體健康，萬事勝意。她指，律政司同時會繼續為政府提供專業的法律意見，擬備清晰的法例，推廣正確的法治理念，加深社會對憲法和基本法的認識。「作為律政司司長，我一直堅守獨立的刑事檢控職能，不受任何干涉，並承擔公眾利益守護者的責任，捍衛司法獨立。」