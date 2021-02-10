牛年新年｜辦年貨熱情減　豪客唔見影　海味店生意跌兩成

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-10 14:33

農曆新年將至，今年市民因疫情無法離港外遊，只可在家過年。不過港人被困留港，刺激本地消費程度亦有限。位於上環的「海味街」，到今日（10日）年廿九，仍未如往年熱鬧。 安記海味表示，疫情下無內地客，「豪客」亦不見蹤影，惟港人消費力尚算穩健，尤其不少市民經過一年的在家煮食後，經過歷練已成「廚神」，會在過年期間展現身手，購入海味食材。惟始終缺少酒樓入貨及工展會，商店生意慘淡，年尾整體生意下跌兩成。 有市民指，往年每逢過年，大約花費4,000元左右購置海味贈送海外親友，但因今年無法去外地探親，購買海味年貨開支因而縮水，只買了大約1,000元即食鮑魚等，為明天團年飯做準備。

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安記海味董事總經理潘權輝指，今年市道欠佳，只能繼續以薄利多銷方式促銷，如乾瑤柱平均減幅達四成。潘透露，今年少了內地客及海外客，而一擲幾十萬元的「豪客」亦銷聲匿跡，不過客人仍能維持上年的購買力，人均消費約1,000至3,000元，「本地客唔會一次過買好多。」

臨近年尾，本地市場消費力尚算穩健，「尤其疫情期間多咗好多『廚神』，原本唔煮飯嘅，而家都進階識整海味食。」潘權輝說，現時門市銷情大約有去年八成左右，而超級市場的零售銷情，也伴隨超市零售成績上漲，獲約2成升幅。他續指，不過酒樓受防疫措施影響減少入貨，而網上工展會銷情慘淡，只有過往約1至2成生意，農曆新年檔期的整體銷情，只維持在過往八成左右。

另一海味店店東黃先生就表示，今年生意明顯較以往「靜好多」，整體生意只及往年七成。他說，在疫情環境下，市民相對「手緊啲」，較為平價的產品如瑤柱銷量上升，貴價靚貨就少人問津，「以前年廿九好多人，年三十本來4點收，有時都要做到7、8點，而家無啦。」

有市民指，相比往年花3,000至4,000元購買海味年貨，今年只買1,000元，的確少了許多。她說，年貨開支減少，並非經濟因不景而手緊，主要是因無法前往外地，探望親戚朋友，節省了送禮的支出。她說，今年購買了許多即食海味，如鮑魚等，為明晚年夜飯做準備。

另有市民豪擲6000元購買海味食材，他說，今年過年消費與往年相差無幾，「始終係過年，要送禮予家中長輩。」