牛年新年｜葛珮帆偕5紀律部隊一哥拜年　鄧炳強過年鍾意食乜？

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-02-12 13:16

今日（12日）是大年初一。民建聯立法會議員葛珮帆聯同5個紀律部隊首長，發放賀年片段，大談各自喜歡的賀年食品和新年活動。

出席的紀律部隊首長包括警務處處長鄧炳強、入境處處長區嘉宏、懲教署署長胡英明、海關關長鄧以海、消防處處長梁偉雄，政府飛行服務隊總監胡偉雄因事未能出席。

鄧炳強祝各位市民「身體健康，國泰民安」，他表示過年時最喜歡食蛋煎年糕，蘿蔔糕平時在酒樓也有機會吃到，但年糕一般只在新年時會吃。

鄧以海祝願香港「戰勝疫情，百業興旺」，他最喜吃的是合桃酥，因其香脆可口，最喜歡與家人喝口茶，吃個合桃酥，寓意闔家平安。

梁偉雄表示，希望香港市民「身體健康，家宅平安」，他最喜歡吃蘿蔔糕，但指明是母親製作的，現時由於子女已長大，過年時都會派兩名子女到母親家中幫忙刨蘿蔔。

胡英明表示，祝願香港市民「身體健康，新年進步」，他也喜歡吃蘿蔔糕，因為小時候母親製作的蘿蔔糕很好吃，但笑言「我自己唔識整，我識食」。

區嘉宏則祝願香港市民「出入平安，牛氣沖天」，他個人最喜歡吃煎堆、油角，因為「煎堆碌碌，金銀滿屋，油角彎彎，家財百萬」。

鄧炳強表示過年當然要工作，但笑言有時也會「放住假返工」。（葛珮帆fb片段截圖）

鄧炳強：有時會「放住假返工」

被問到紀律部隊過年能否放假，鄧炳強表示當然要工作，但笑言有時也會「放住假返工」；鄧以海則表示海關同事年終無休。鄧炳強補充，例如近日花市，警務處、海關同事都需要執法。葛珮帆提到，過年期間紀律部隊同事都是香港市民的後盾，守護大家，感謝他們的付出。

鄧以海提到，每逢年初一他和區嘉宏一般都會到邊境口岸探望同事，給他們打打氣、派利是。胡英明也會到不同的監獄探望同事，有時會向家人拜年。梁偉雄則指，消防處同事隨時也要工作，所以拜年也要「就時間」，當然如工作沒那麼忙時，各消防局同事也會有自己的慶祝活動。鄧炳強也會爭取時間向家人拜年。

民建聯主席李慧琼亦連同其他12名該黨立法會議員發放片段，向市民拜年。李慧琼恭祝香港今年抗疫成功，大家牛氣沖天。她連同民建聯油尖旺仝人祝福市民「身體健康，人人有工開」，盡快戰勝疫情，大家可以回復正常生活。