林鄭「開年」訪落馬洲河套區　感謝立會短時間內批出逾300億撥款

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-02-13 17:41

特首林鄭月娥在踏入牛年後馬不停蹄到訪各區，繼昨日早上視察多個地區的檢測中心後，今日農曆大年初二亦聯同港府的創科團隊到訪落馬洲警署，遠眺深圳河畔的落馬洲河套地區，亦即未來將興建的港深創新及科技園。 林鄭表示，港深創新及科技園將匯聚創科人才和企業，為香港經濟注入新動力。她又特別感謝現屆立法會議員在短時內派出逾300億元撥款，讓科技園工作可有序開展，預計首批樓宇可於2024年落成，供租戶進駐。 林鄭及後又到訪深水埗運動場，了解運動場在農曆新年假期的使用情況和有關防疫措施。她在進入運動場時，亦有用手機掃描「安心出行」二維碼。

政府表示，創科園會優先發展六個科技領域，包括醫療科技、大數據及人工智能、機械人、新材料、微電子及金融科技。工程其中一大特色是在發展與保育之間取得平衡，有關部門在工程中率先建立了佔地12.8公頃的生態區，以保存具自然生態價值的環境。

政府指，去年《施政報告》宣布港深政府合作，讓有興趣的機構和企業可在創科園首批樓宇落成前落戶深圳園區，以盡早開展科研工作和業務，實現「一區兩園」。現時兩地已密切進行對接工作，進展良好。

林鄭其後與保安局局長李家超到訪落馬洲警署，向當值的警務人員拜年，並在海關關長鄧以海及入境處處長區嘉宏陪同下到落馬洲邊境管制站，探訪當值人員，並了解邊境貨車在疫情下的通關流程。林鄭感謝警務處、海關、入境處及衞生署同事緊守崗位，維持治安及確保跨境貨運暢順運作，讓貨品和食物繼續供應香港，滿足市民需要。

林鄭最後到訪深水埗運動場，與民政事務局局長徐英偉向康樂及文化事務署署長劉明光了解運動場在農曆新年假期的使用情況，及有關防疫措施。政府表示，康文署今年農曆新年期間作出特別安排，開放十個運動場供市民作緩步跑，同時加強防疫措施，包括市民進入場地前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼或登記聯絡資料等。