港台髮型師確診　余若薇「中頭獎」被列密切接觸者須隔離

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-02-14 15:57

港台一名髮型師2月11日確診感染新冠肺炎，7名員工、4名節目主持人及7名嘉賓被列作密切接觸者，需按衞生署指示進入隔離營接受檢疫。 前公民黨黨魁及主席余若薇今（14日）在facebook上透露自己「中頭獎」！由於農曆新年假後需要上庭，2月10日曾到港台錄影《議事論事》，期間由該髮型師「吹頭」整理頭髮，因此被視為緊密接觸者，開玩笑稱獎品為「情人節一人免費酒店10天」，更可錄製特別版的網上節目「見薇知法」。

余若薇2月10日曾到港台錄影《議事論事》，因此被視為緊密接觸者，開玩笑稱獎品為「情人節一人免費酒店10天」，更可錄製特別版的網上節目「見薇知法」。

余若薇表示，由於農曆新年假期後有2宗官司需要上庭，提早於2月10日到港台錄製節目《議事論事》，其後被通知當日為她造型的髮型師確診，余若薇被視為密切接觸者須隔離。余若薇補充指，電台出鏡「set頭」只需在頂部吹好形狀，大約5分鐘內完成，全程兩人都帶口罩，不過防護中心指15分鐘只是其中一準則，要視乎一切情況，須交由醫生專業決定。

余若薇開玩笑指，情人節中「頭獎」，禮物為情人節一人免費酒店10天，又呼籲網民年初七收看隔離期間錄製的特別版「見薇知法」。