新冠肺炎．2.13｜港台髮型師染疫　美麗都大廈行街紙患者去年來港

撰文： 孔繁栩 鍾妍 胡家欣 王潔恩 張嘉敏 李恩慈 梁煥敏 黃金棋 陳家怡 麥凱茵 林穎嫺 曾凱欣 最後更新日期： 2021-02-13 23:17

今日（13日）是大年初二，料因新年市民減少檢測，衞生署公布今日新增12宗確診個案，創第四波爆疫後單日新低。其中２宗是源頭不明，於慈雲山小童群益會任職，另一人是保安，於灣仔鵝頸橋街市及西九高鐵站上班。

尖沙咀舊式商住大廈、賓館林立的美麗都大廈，有2名初步確診者是持行街紙，去年7月及10月來港。

▼年初二昂坪．市民摸牛賞花▼

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年初二情人節前夕買花盛況

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【22:30】今日亦是情人節前夕，不是市民都到花店買花，背後是一個又一個的甜蜜故事：

情人節撞正年初三 花店：有男士習慣每年買兩束花 不受疫情影響

情人節撞年初三赤口 女士買7000元玫瑰助友求婚 一成顧客是女性

▼年初二東涌及昂坪．人潮逼爆▼

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▼年初二昂坪．不見大佛照參拜▼

2月13日年初二，大批市民湧到昂坪，可惜天壇大佛正圍封維修，但無礙市民上香祈願。（梁鵬威攝）

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【19:05】著名時裝設計師鄧達智去年7月確診新冠肺炎，因此他更加珍惜與家人相聚的時刻。康復後的首餐「開年飯」，他與往常一樣與工人姐姐，在中午12時的「吉時」前預備好九大簋，與家人好友一起開年。

年初二｜康復半年與家人九大簋開年 鄧達智談後遺：大掃除會虛脫

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【19:00】港台表示，由於一名髮型師初步確診，原定明日舉行的《城市論壇》將會取消。

港台髮型師初步確診 城市論壇暫停 張竹君：吹過頭要列密切接觸

【18:30】房屋署表示，得悉一名沙田禾輋邨富和樓的女外判保安員確診。該名保安員居住於禾輋邨，是一宗早前富和樓確診個案的密切接觸者，她於2月11日被送往檢疫中心後，昨日獲衛生防護中心通知確診。她負責夜更大廈保安工作，最近一次上班日期為2月6日晚上至2月7日早上。保安櫃位設有保護屏幕，讓保安員工作時可與居民和訪客分隔。她上班時一直有佩戴口罩，亦有進行體溫探測，體溫正常，最近亦沒有外遊紀錄。

富和樓的公用地方、以及禾輋邨保安控制室和所有大廈的保安櫃位已遵照衛生防護中心指引進行全面清潔和消毒。

美麗都大廈再多2人染疫 持「行街紙」 與華源大廈患者相識

▼年初二東涌及昂坪．紅噹噹慶新年▼

2月13日年初二，大批市民湧到東涌和昂坪。紅色是新正頭代表顏色，有市民特別穿上一襲紅色衣服應節。（梁鵬威攝）

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年初二／開年｜大批市民入昂坪行大運 天壇大佛維修黃牛成主角

【17:00】張竹君稱，尖沙咀美麗都大廈2人初步確診，至於是否持「行街紙」，她則指要交相關部門了解，但現時尚未確診，他們分別於去年7月及10月來港；該大廈亦有一人已確診；華源大廈一人確診。4人是相識。由於大廈有劏房，住戶須送檢疫中心。

年初二增12宗確診 重回11月大爆發前低位 2人感染源頭不明

【16:40】劉家獻表示，截至９時，過去24小時有22名病人康復出院，至今累計10160 病人出院。截至今早9時，有372 名確診病人分別在醫管局23間醫院及亞博留醫。當中︰危殆21人；嚴重17人 ；穩定334人。

牛年｜農曆新年收電子利市 小朋友需進帳媽媽戶口：見面會更溫馨

【16:30】衞生署署長陳漢儀、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代最新疫情。

陳漢儀表示，今日增12宗確診，或因為市民在農曆新年期間減少求醫，以及很多診所沒有開門有關。她呼籲市民減少與親友聚會，如有病徵應盡快求醫，而港鐵及普通科門診亦有派樣本樽，市民可以索取檢測。

張竹君表示，12宗確診個案，其中兩宗是輸入個案；另有10宗是本地，2宗是源頭不明，分別住黃大仙嘉喜大廈，以及油尖旺上海街286號。該2人是小童群益會賽馬會慈雲山青少年綜合服務中心工作及鵝頸橋街市及西九高鐵站保安染疫。

荃灣川龍街龍華樓、油尖旺樂道華源大廈出現與之前患者相關的個案，將納入強制檢測。

新冠肺炎｜增4幢大廈強制檢測 兩幢於油尖旺 華源大廈內有劏房

【15:03】今日（13日）是農曆大年初二車公誕，不少市民一早已到沙田車公廟祈福。車公廟今日實施人流管制，不過仍然人山人海、香火鼎盛。疫情下，大部份市民都祈求疫情盡快消散。



在車公廟中參拜市民人人手上拿着風車，然而有風車檔指，今年因實施人流管制等措施，擺檔13年今年人流最差，生意亦大減80%，直言與往年「無得比」。

車公誕｜風車檔主呻人流13年最差 生意銳減80%：同往年無得比

【14:20】消息指，本港今日新增少於20宗新冠肺炎確診個案。

【13:44】本港旅遊業受新冠肺炎嚴重打擊，旅遊發展局主席彭耀佳今日（13日）在電台節目表示，本港去年只有約357萬旅客人次訪港，按年大跌超過九成，80萬名與旅遊業有關的從業員受到影響。



就港府將陸續放寛重開表列處所，旅發局與品質保證局推出計劃，針對景點的防疫運作模式發出認證，冀提升市民及旅客的信心，目前有1,500間機構參加，包括酒店和公共交通等。

新冠肺炎｜去年僅357萬人次訪港跌九成 旅發局推防疫認證計劃

【13:09】今日（13日）是農曆大年初二車公誕，不少市民一早已到沙田車公廟祈福。約早上11時許車公廟入口已標示場內人數已達上限。車公廟又要求入場市民須使用「安心出行」應用程式，或登記個人資料。



記者於門外觀察，逾百名排隊入廟的市民中，僅少部份使用「安心出行」，更一度沒有人排隊掃描二維碼；而登記資料的一邊則有近百人排隊。有長者則指，由於未有下載「安心出行」，在門外職員多番協助亦未能解決，直言「好麻煩，都係登記（資料）算」。

相關新聞:逾百市民寧人手登記入車公廟 一度無人用安心出行 長者：好麻煩

▼牛年初二 沙田車公廟求籤祈▼

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【12:33】瑪嘉烈醫院發言人今日（13日）公布，一名確診新冠肺炎病人昨日（12日）離世。一名60歲男病人（個案編號：8900），任職的士司機，住深水埗華寶樓，於2020年12月31日因確診，入住明愛醫院接受治療。病人情況其後轉差，於2021年1月2日被轉送至瑪嘉烈醫院深切治療部治療。惟病人情況持續惡化，延至昨日下午七時零二分離世。連同上述病人，至今共有193名患者死亡。

相關新聞:新冠肺炎｜ 60歲男的士司機年初一晚病逝 累計193名患者死亡

【12:18】踏入大年初二早上，繼續有市民到位於黄大仙摩士公園體育館的檢測中心做檢測，一早已有不少人在門外排隊輪候；大部份等候做檢測的市民亦屬特定群組，包括來自飲食、地盤及美容等行業。

政府打算於年初七（2月18日）起放寬飲食業界限制措施，預料堂食可以放寬至晚上10時，並由2人一枱改為4人一枱。有從事餐飲樓面的市民表示，禁晚市堂食令她收入大打折扣，又形容「舊年咁休咗半年，都係食穀種」；限制措施有望放寬，她表示感到開心，「起碼有正常收入」。

晚市堂食有望初七放寬 餐廳侍應預先檢測：望收入正常返

【11:00】本港新冠肺炎疫情肆虐，政務司司長張建宗今日（13日）在電台節目指出，當疫情紓緩，新增個案回落至穩定單位數，本港就有條件與內地通關，現時並沒有硬指標，不排除接種疫苗是一項條件。張續指，全球搶購疫苗下，港府會爭取時間為市民接種疫苗，絕不會落後於人，並已部署接種中心，屆時可順利運作。

相關新聞:新冠肺炎｜張建宗：當個案回落單位數 有條件與內地談通關

2月13日，新界鄉議局主席劉業強早上7時在沙田車公廟為香港求籤祈福，並為香港求得第45號中籤。（歐嘉樂攝）

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【10:43】今日（13日）是農曆大年初二車公誕，新界鄉議局主席劉業強今早按習俗，7時在沙田車公廟為香港求籤祈福。劉業強為香港求得第45號中籤，籤文為：「下手須教一酌先，世情局面苦徒然；積薪歷火非無事，識者能知火未燃」。

解籤師傅陳天恩指籤文批評港府處理疫情未能一氣呵成，仍舉棋不定，形容防疫措施「東一忽西一忽」，效果不大。如政府仍未能果斷處理疫情，本港恐爆發第五、六波，「再爆發起就不得了，會影響整個經濟」。他又預期疫情最快今年9月才可退散。

被問到籤文對本港政局有何啟示、以及港區國安法等對本港影響時，陳天恩則不願解下去，坦言「唔方便去講，講落去只有講多錯多，一陣以為對政府不滿就無謂啦」。

相關新聞:港求得車公中籤 解籤師傅：港府舉棋不定憂疫情反彈 不評國安法

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▼2月12日農曆年初一，D2 Place商場市集情況▼

▼2月12日農曆年初一，善信到黃大仙祠參拜情況 ▼

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強制檢測大廈｜賓館林立美麗都大廈上榜 東涌東環5A座居民強檢

【00:10】食衞及衞生局年初一（12日）晚上就強制檢測公告刊憲，有9幢大廈納入強制檢測，其中一幢為賓館林立的尖沙咀美麗都大廈。

其餘8座大廈分佈港九新界多個屋苑，包括：馬鞍山錦豐苑錦蘭閣 、元朗遠東發展元朗大廈 、九龍塘映月臺 B 座、黃埔花園銀竹苑2 座、大埔廣福邨廣智樓 、東涌東環5A座 、薄扶林碧麗苑及龍九龍城豪門。並無因污水報告對病毒檢測報告呈陽性而被納入強檢名單報告。

確診餐廳｜增5間 有患者曾到榕樹澳村來記士多 又到水手快餐店

【00:00】本港疫情未止，衞生署今(12日、年初一）公布新增24宗確診個案，18宗本地個案中，源頭不明個案佔9宗。



衞生防護中心同日晚上更新患者住所及行蹤資料，再多5間食肆有確診患者到訪，包括以焗豬扒飯聞名的石硤尾水手快餐店、馬鞍山新港城中心(4 期)一粥麵、九龍城愛民廣場百份百餐廳、榕樹澳村來記士多，以及西貢全記小店。

確診大廈｜最新患者住所全覽 源頭不明患者居錦豐苑、黃埔花園

【00:00】疫情仍然維持雙位數字，本港周五（12日）確診24宗，18宗都是本地個案，當中9宗感染源頭不明，佔本地個案一半。衞生防護中心晚上更新確診患者住址，源頭不明個案分布於九龍城、紅磡、尖沙咀、元朗、馬鞍山、大埔及石硤尾，包括錦豐苑和黃埔花園，有關大廈需強制檢測。

昨日總覽：新冠肺炎．2.12｜增24宗確診 迪士尼樂園2員工先後染疫

迪士尼樂園｜銷售及餐飲部2員工確診 園方：2人無接觸 有戴口罩

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新冠肺炎｜晚市堂食初七有望放寬 只做早午市客人都要用安心出行

安心出行｜業界指需專人監察食客掃碼 14日一檢涉人手 憂增成本

強制檢測大廈｜新增至少9幢大廈被納入強檢 豪門、映月臺上榜

增24宗確診個案 9宗源頭不明創一周新高 陳肇始未否定再封區

牛年新年｜初一不怕掃興照去檢測 市民︰待有陰性結果才拜年

▼牛年初一（12日）市民檢測▼

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牛年新年｜疫情礙拜年 年輕人轉場行街 D2 Place商場市集逼爆

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牛年新年│十口家年初一飲茶分5枱坐 市民嘆：最無氣氛新年

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