陳同佳案｜陸委會稱涉台港管轄權　保安局促台方不作政治操作

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-16 19:01

台灣殺人案疑犯陳同佳至今未赴台自首，管浩鳴今日（16日）表示，陳同佳目前仍住在警方提供的安全屋，但台灣暫時未向他發出簽證，更表示「發夢都無諗過，是台灣不願意給同佳簽證」，希望台灣能本着人道考慮，盡快發出簽證。 台灣的陸委會下午回應指，案件涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須由雙方政府談好相關事宜，才有陳同佳到台灣入境投案的問題。保安局回應查詢時就表示，特區政府希望陳同佳能夠早日赴台接受法律制裁的立場沒有改變，希望台方以認真和務實的態度，不作任何政治操作，盡快接受陳同佳到台灣投案，以彰顯公義。

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陸委會指，已經一再呼籲港府務實回應台灣提出的司法互助請求，協助早日將疑犯繩之於法，體現司法正義。

保安局則表示，只要台灣履行應有的責任和司法公義，准許陳同佳入境，十分樂意作出合法可行的配合和安排。

死者潘曉穎母親去年多次公開現身，要求陳同佳履行承諾。據了解，潘太在去年聖誕節前夕，曾向協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴寄出一個粉紅色行李篋，款式與潘曉穎遇害被藏屍的行李篋類同，要求管浩鳴轉交陳同佳。管浩鳴今日表示，已收到有關行李箱並通知了陳同佳。