陳同佳赴台自首無期　林鄭：潘母或可打動台灣當局的心

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台灣殺人案疑犯陳同佳仍未赴台投案，港府強調無法循法律途徑解決，需要台灣方面容許以其他方式移交處理。特首林鄭月娥接受電視節目專訪時指，認為就算重推《逃犯條例》修訂，也無法解決陳同佳未能赴台自首的問題，又強調目前問題在於台灣當局，責任並不在香港政府。

主持問到，死者潘曉穎的媽媽作為本港居民，若現在要解決陳同佳自首的問題，是否也要找台灣當局。林鄭回應指，若潘母能夠站出來，呼籲台灣當局容許陳同佳入境台灣，「或許可以打動台灣當局的心」。

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稱重推修例也無法讓陳同佳赴台自首

林鄭接受《Now TV》節目《大鳴大放》訪問時被問到，如今立法會幾乎全是建制派議員，會否考慮重推《逃犯條例》修訂。林鄭回應表示，再推修例現在也無法幫助此案，因目前是台灣不容陳同佳入境。在修例期間，台灣當局已表明不會透過《逃犯條例》處理陳同案，被問到為何當時仍要堅持修例，林鄭僅稱，現在很難透露當時接收到甚麼訊息，令她認為修例後可引渡陳同佳到台灣。

林鄭月娥強調，自首問題在於台灣當局，她重申陳同佳已多次表達願意到台灣自首，並接受法律制裁，「但竟然連這個機會都不給他，令他可以對得起自己，對得起父母，亦都對得著潘生潘太」，故解決方法不在特區政府，認為台灣當局只要讓陳同佳到台灣，問題便能解決，並非透過甚麼法律制度、司法程序等。

主持問到，死者潘曉穎的媽媽作為本港居民，若現在要解決陳同佳自首的問題，是否也要找台灣當局。林鄭表示，若潘媽媽能夠站出來，呼籲台灣當局容許陳同佳入境台灣，相信或許可以打動台灣當局的心。

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