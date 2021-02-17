入境修例｜大律師公會：草案應明確規定只針對入境航班才可禁登機

政府早前向立法會提交《2020年入境（修訂）條例草案》，修例內容包括保安局局長可賦權入境處處長，指示某運輸工具不可運載某人。大律師公會其後發意見書，質疑修例是限制港人離港權利，保安局反駁指修例只針對來港而非離港航機，不會對香港居民出入境自由有任何影響，批評公會未能正確反映條文目的，引起不必要誤解。

大律師公會昨晚（16日）再發聲明，指即使考慮到法例的概括性，為確實反映立法原意，草案理應被修訂以明確規定局長只可針對入境航班而非離境航班，才有權禁止特定人士登上運輸工具，以反映其有限的擬適用範圍。