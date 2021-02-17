入境修例｜大律師公會：草案應明確規定只針對入境航班才可禁登機

撰文：羅家晴
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政府早前向立法會提交《2020年入境（修訂）條例草案》，修例內容包括保安局局長可賦權入境處處長，指示某運輸工具不可運載某人。大律師公會其後發意見書，質疑修例是限制港人離港權利，保安局反駁指修例只針對來港而非離港航機，不會對香港居民出入境自由有任何影響，批評公會未能正確反映條文目的，引起不必要誤解。
大律師公會昨晚（16日）再發聲明，指即使考慮到法例的概括性，為確實反映立法原意，草案理應被修訂以明確規定局長只可針對入境航班而非離境航班，才有權禁止特定人士登上運輸工具，以反映其有限的擬適用範圍。
保安局回應稱，「擬議預報系統」目的是要求來港而非離港航機提供乘客資料，不會對香港居民出入境自由有任何影響。（資料圖片）
聲明又提及，主體法例應進一步說明，有關權力不會損害香港居民和有權進入並逗留香港人士的權利，造成任何影響。
大律師公會上周就草案提交意見書，稱憂慮修例會限制香港市民及其他人離開香港，強調港人出入境自由受《基本法》保障，有效旅行證件的持有人，除非受到法律制止，可自由離開香港特別行政區，無需特別批准。
保安局日前回應指，「擬議預報系統」目的是要求來港而非離港航機提供乘客資料，不會對香港居民出入境自由有任何影響，強調會確保系統運作符合《基本法》和《香港人權法案》。