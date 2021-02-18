預算案｜政府或取消綜援等「出雙糧」　學者：突然唔派糖打擊威信

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-02-18 11:01

新一份《財政預算案》下周三（24日）公布，《香港01》早前引述消息指，政府派錢機會微，更可能取消由2007年起連續實行14年的綜援和生果金「出雙糧」等「派糖」措施。 關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成今（18日）在港台《千禧年代》表示，對於消息感譁然，認為在受疫情影響下，不少基層家庭和長者的財政壓力大，正等待綜援、生果金「出雙糧」等措施幫補他們。他批評，政府不願推失業援助金及「出雙糧」等措施，卻花大量金額推「保就業」計劃幫助僱主。

有消息指政府將取消指綜援和生果金「出雙糧」等措施，中大商學院高級講師李兆波稱，從理財角度看，若政府「派派下唔派」，對其威信有大打擊。（資料圖片/龔嘉盛攝）

中大商學院高級講師李兆波在同一節目時表示，不贊成政府取消綜援和生果金「出雙糧」措施，強調他們為有需要人士，又指從理財角度看，若政府「派派下唔派」，對其威信有大打擊。李兆波又指，若政府不是每人派發一萬元現金，就退稅和綜援、生果金「出雙糧」等措施，預料1000億元內仍有空間進行。

對於不少政黨促請政府派發消費券，李兆波認為本質上好，能協助各行各業，但他稱現時香港的手機支付方式不及內地等地普及，預計涉及的行政成本較高。他又稱，在現時的政治環境下，若某一種顏色的店鋪生意較好，或被視作為公投，估計政府推消費券的機會微。