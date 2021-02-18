01消息｜林鄭周一率司局長接種科興疫苗　早市民幾日作「示範」？

撰文： 沙半山 最後更新日期： 2021-02-18 21:03

政府即將開展新冠疫苗接種計劃，最快下周二可開始預約、下周五（2月26日）可接種。特首林鄭月娥今日（18日）在社交網表示：「現在看來，我會『打』的將會是明天抵港在內地研發和生產的科興『滅活技術』新冠疫苗— Sinovac。」 消息人士向《香港01》表示，林鄭月娥最快於下周一（2月22日）將會率領一眾司局長，一同接種科興疫苗。 政府發言人回覆《香港01》查詢指：「行政長官與問責團隊將於首批科興疫苗抵港後，盡快接種疫苗。具體安排會適時公布。」

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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公務員事務局局長聶德權今天於記者會中表示，政府將會提供4種接種渠道，當中包括29間疫苗接種中心，這些中心有24間會安排接種德國BioNTech疫苗，有5間就會注射內地科興疫苗。政府將於下周二開放網上預約系統，科興疫苗最快在2月26日開始在疫苗接種中心接種；而BioNTech疫苗就在本月底才抵港。

消息人士指出，林鄭月娥現時預定於下周一會率一眾司局長，集體接種科興疫苗，時間將定於下午，但未有透露地點。倘市民於下周五開始接種疫苗，意味着林鄭及一眾司局長將早過市民四日接種，含有「示範」作用，接種幾日後無事，市民更放心接種。

去年9月的普及社區檢測計劃，林鄭月娥亦於9月1日，連同司局長到設於政府總部的檢測中心參與計劃。當時行政會議成員亦響應計劃，於出席行會前一起參與檢測。