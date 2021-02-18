新冠疫苗｜曾稱會接種首隻來港疫苗　林鄭身先士卒：我會打科興

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-02-18 17:41

政府今日（18日）公布，首批100萬劑科興疫苗明天下午抵港，100萬劑「復必泰」BioNTech疫苗將於月底前到港，下周二（23日）開始預約登記、下周五起（26日）接種組別打疫苗。 特首林鄭月娥今（18日）在facebook表示，下星期開展的疫苗接種計劃，標誌着香港的抗疫工作將進入一個新的里程碑。她又指，早前已表明會接種首款抵港被批准作緊急使用的疫苗，「現在看來，我會『打』的將會是明天抵港在內地研發和生產的科興『滅活技術』新冠疫苗— Sinovac。」

林鄭：高興「安心出行」下載量過百萬



另政府今日起放寬防疫限制措施，准許食肆有條件恢復晚市堂食至晚上10時，最多4人一枱，但顧客須以手機掃瞄「安心出行」二維碼，或登記個人資料包括姓名電話。林鄭稱，政府多次重申「安心出行」流動應用程式不涉及市民做登記，使用者的出行記錄只存放在其手機，個人行蹤不會外洩，絕不構成私穩風險。

林鄭又指，現在進入政府辦公大樓或探訪各類處所時，都已習慣拿手機「掃一掃」，記錄行程，方便日後聯絡。她對於「安心出行」流動應用程式的下載量超過一百萬感高興，呼籲大家踴躍參加和安心使用。

疫苗接種計劃8大須知▼▼▼

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29間疫苗接種中心位置如下▼▼▼

3款新冠肺炎疫苗副作用＋賠償範圍及金額▼▼▼

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15類異常反應如下，但申請賠償仍要符合3個條件▼▼▼