民建聯倡允「轉數快」利港人內地買樓　陳振英指未解額度限制問題

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-02-20 17:33

全國兩會下月初在北京召開，民建聯港區全國人大代表及政協委員提出多項建議及提案，包括建立跨境快速支付系統，容許香港居民通過香港「轉數快」輸入收款方的姓名和手機號碼，即可向內地進行跨境、跨銀行的實時免費轉帳匯款。 金融界立法會議員陳振英認為，「轉數快」只是一個轉帳途徑，但無助便利港人在內地消費，因國家外匯管理局有轉帳額度限制，若有關限制未獲解除，港人亦不能轉帳至內地戶口用作買樓。

民建聯港區全國人大代表及政協委員提出多項建議及提案，包括建立跨境快速支付系統，容許香港居民通過香港「轉數快」輸入收款方的姓名和手機號碼，即可向內地進行跨境、跨銀行的實時免費轉帳匯款。

民建聯港區人大代表陳勇提出，建立跨境快速支付系統，容許香港居民通過香港「轉數快」輸入收款方的姓名和手機號碼，即可向內地進行跨境、跨銀行的實時免費轉帳匯款。他指，現時香港居民每日最多可向內地匯入人民幣8萬元，並只能匯到本人同名的個人戶口，若能建立跨境快速支付系統，日後可透過該系統執行規定，同時取消只能匯款到本人同名個人戶口的限制。

有民建聯中人指，有關建議可方便港人買內地樓，因現時每人每日只能匯款人民幣8萬元，「要連續匯款幾日先夠俾首期」，加上港人又不能攜帶大量現金進入內地，或令有意購買內地樓的港人有所卻步。

陳振英：途徑變但金額仍有限制

陳振英表示，現時每日匯款上限的8萬元只能用作消費，不能作投資用途，若港人要在內地買樓，必先解決國家外匯管理局的轉帳額度限制，否則即使由匯款轉為「轉數快」轉帳，只是途徑有變，但金額仍會受有關限制。

陳振英續指，銀行界一直爭取可由兩地銀行代辦轉帳及買樓手續，由客戶委託銀行「一條龍」辦妥買樓程序，再由銀行向國家外匯管理局申請額度改變，方便港人在內地買樓，但暫時建議未獲相關部門回應。