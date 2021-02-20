民建聯兩會22項提案　倡已產抗體港人免隔離　允港中醫內地執業

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-02-20 15:17

全國兩會下月初在北京召開，民建聯一眾人大代表及政協委員將提出22項建議及提案，包括豁免接種疫苗的香港居民隔離檢疫、允許身在內地的港人到深圳接種國產疫苗及放寬內地個人所得稅計算方法等。 民建聯又提出，成立大灣區中藥材國際交易平台、允許香港中醫師在內地執業、容許港人以「轉數快」過數至內地戶口和舉辦「模擬小人大」、「模擬小政協」計劃，助學生建立正確國家觀念。

民建聯主席、全國政協委員李慧琼指，為使香港防疫抗疫工作早日成功，希望中央政府向香港特區提供更多新冠疫苗。（周皓宜攝）

建議容許港人深圳接種疫苗 已接種港人免檢疫獲健康碼

民建聯主席、全國政協委員李慧琼指，為使香港防疫抗疫工作早日成功，希望中央政府向香港特區提供更多新冠疫苗，務求在最短時間內令最多香港居民接種，同時允許在內地居住或工作的香港居民到深圳接種疫苗。她建議，容許已經接種疫苗，並經醫療單位證明體內已產生病毒抗體的香港居民，前往內地時只需要接受病毒檢測，便可以豁免隔離檢疫並取得內地健康碼，以便早日恢復正常跨境往來。

李慧琼說，內地多個省市先後封城，導致不少港人被迫滯留當地數個月，或因滯留時間超過183日上限而跌入內地個人所得稅稅網，造成不必要和額外的財政負擔，因此建議中央放寬個人所得稅的計算方式，扣除因疫情原因而滯留內地的日數。

全國人大常委譚耀宗表示，中醫藥及文創發展是香港在大灣區的兩大優勢，建議打造大灣區中醫藥醫療康養中心、成立大灣區中藥材國際交易平台、容許香港中醫師在內地執業、加強採購文創產品服務及完善《著作權法》以加強對創作者保障等。

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倡容許「轉數快」匯款內地 設「模擬小人大」助學生立國家觀念

港區人大代表陳勇提出，建立跨境快速支付系統，容許香港居民通過香港「轉數快」輸入收款方的姓名和手機號碼，即可向内地進行跨境、跨銀行的實時免費轉賬匯款。他說，現時香港居民每日最多可向内地匯入人民幣8萬元，並只能匯到本人同名的個人戶口，若能建立跨境快速支付系統，日後可透過該系統執行規定，同時取消只能匯款到本人同名個人戶口的限制。

全國政協委員彭長緯建議，成立專責機構規劃及推動香港青少年到內地交流活動，並吸納香港教育及歷史專家加入。他提出，加入更多體驗式學習交流活動，例如「模擬小人大」、「模擬小政協」計劃，讓學生親身體驗，從而建立正確的國家觀念。